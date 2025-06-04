Нічна атака на Харків: у парку впав "Шахед", який не розірвався, його знешкодили

Один з "Шахедів", якими Росія вночі 4 червня атакувала Харків, впав у парку у Новобаварському районі й не розірвався.

Джерело: "Суспільне Харків" з посиланням на директора міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких, Харківська міскрада у Telegram

Деталі: Повідомляється, що вибухотехніки поліції та ДСНС знешкодили російський безпілотник.

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фото: "Суспільне Харків"

Цей дрон мав бойову частину вагою 50 кг.

фото: "Суспільне Харків"

Харківська міська рада з посиланням на Ситуаційний центр уточнила, що для ударів по Харкову вночі ворог застосував 9 "Шахедів" та дві ракети, тип яких встановлюється. На чотирьох локаціях у промзоні виникли пожежі, також палав приватний будинок.

фото: "Суспільне Харків"

Станом на зараз відомо про одного постраждалого у Новобаварському районі.

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На місцях прильотів працюють усі відповідні служби та волонтери.

Що було раніше: У ніч проти 4 червня в Харкові пролунали вибухи, росіяни завдали ракетного удару по цивільному підприємству та атакували безпілотниками, є потерпілий.