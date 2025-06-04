Дронова атака на Одесу: є руйнування житла, цивільної інфраструктури, один поранений
Середа, 4 червня 2025, 08:47
Російські загарбники масовано атакували Одесу ударними безпілотниками, у результаті чого поранено людину, також у місті є руйнування.
Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram
Пряма мова: "Наші сили протиповітряної оборони знищили більшість цілей, проте у місті є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та СТО".
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Деталі: За його словами, одна людина отримала поранення ноги, медики надали всю необхідну допомогу.
Також 9 людей зверталися за психологічною підтримкою.
Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.