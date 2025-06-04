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Дронова атака на Одесу: є руйнування житла, цивільної інфраструктури, один поранений

Станіслав ПогоріловСереда, 4 червня 2025, 08:47
Дронова атака на Одесу: є руйнування житла, цивільної інфраструктури, один поранений
фото: Getty Images

Російські загарбники масовано атакували Одесу ударними безпілотниками, у результаті чого поранено людину, також у місті є руйнування.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова: "Наші сили протиповітряної оборони знищили більшість цілей, проте у місті є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та СТО".

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Деталі: За його словами, одна людина отримала поранення ноги, медики надали всю необхідну допомогу.

Також 9 людей зверталися за психологічною підтримкою.

Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.

Одесабезпілотникиросійсько-українська війна
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