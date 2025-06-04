У Херсоні безпілотник росіян вбив мешканця – ОВА

У Дніпровському районі Херсона через атаку російського безпілотника загинув місцевий житель.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Деталі: За його словами, внаслідок скидання вибухівки з дрона смертельні поранення дістав 49-річний чоловік. Прокудін висловив співчуття рідним вбитого.

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Минулої доби під ворожим дроновим ударом, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували 34 населених пункти Херсонської області і сам обласний центр.

Російські війська били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогони та пункт базування екстреної медичної допомоги.

Через російську агресію 8 людей дістали поранення.