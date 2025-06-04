У Херсоні безпілотник росіян вбив мешканця – ОВА
У Дніпровському районі Херсона через атаку російського безпілотника загинув місцевий житель.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Деталі: За його словами, внаслідок скидання вибухівки з дрона смертельні поранення дістав 49-річний чоловік. Прокудін висловив співчуття рідним вбитого.
Минулої доби під ворожим дроновим ударом, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували 34 населених пункти Херсонської області і сам обласний центр.
Російські війська били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогони та пункт базування екстреної медичної допомоги.
Через російську агресію 8 людей дістали поранення.