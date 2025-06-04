"Павутина": з'явилося відео однієї з фур із дронами, яку використали під час операції

Джерела в СБУ надали унікальні кадри підготовки до спецоперації "Павутина" з ураження стратегічної авіації Росії.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП в СБУ

Деталі: Зокрема, на відео видно, як одна з фур, завантажена модульними будиночками, вирушає в дорогу.

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Джерела в СБУ надали унікальні кадри підготовки до спецоперації "Павутина" pic.twitter.com/dSZLOP9GZB — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 4, 2025

Де саме і коли було зняте відео невідомо.

З'явилося відео однієї із фур із дронами, яку використали під час операції "Павутина" pic.twitter.com/H1ErbQD12Y РЕКЛАМА: June 4, 2025

Передісторія: