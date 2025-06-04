"Павутина": з'явилося відео однієї з фур із дронами, яку використали під час операції
Середа, 4 червня 2025, 11:40
Джерела в СБУ надали унікальні кадри підготовки до спецоперації "Павутина" з ураження стратегічної авіації Росії.
Джерело: поінформовані співрозмовники УП в СБУ
Деталі: Зокрема, на відео видно, як одна з фур, завантажена модульними будиночками, вирушає в дорогу.
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Джерела в СБУ надали унікальні кадри підготовки до спецоперації "Павутина" pic.twitter.com/dSZLOP9GZB— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 4, 2025
Де саме і коли було зняте відео невідомо.
З'явилося відео однієї із фур із дронами, яку використали під час операції "Павутина" pic.twitter.com/H1ErbQD12Y— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 4, 2025РЕКЛАМА:
Передісторія:
- 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", у результаті якої були уражені літаки стратегічної авіації на 4-х російських аеродромах.
- Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що загалом йдеться про "ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ".
- В СБУ офіційно стверджують, що внаслідок ударів FPV-дронами було уражено 41 ворожий літак стратегічної авіації, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад $7 млрд.