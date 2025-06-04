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"Павутина": з'явилося відео однієї з фур із дронами, яку використали під час операції

Альона Мазуренко , Українська правдаСереда, 4 червня 2025, 11:40
Павутина: з'явилося відео однієї з фур із дронами, яку використали під час операції
скриншот

Джерела в СБУ надали унікальні кадри підготовки до спецоперації "Павутина" з ураження стратегічної авіації Росії.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП в СБУ

Деталі: Зокрема, на відео видно, як одна з фур, завантажена модульними будиночками, вирушає в дорогу.

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Де саме і коли було зняте відео невідомо.

Передісторія:

  • 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", у результаті якої були уражені літаки стратегічної авіації на 4-х російських аеродромах.
  • Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що загалом йдеться про "ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ".
  • В СБУ офіційно стверджують, що внаслідок ударів FPV-дронами було уражено 41 ворожий літак стратегічної авіації, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад $7 млрд.

СБУбезпілотникиРосіяавіа
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