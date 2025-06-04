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Українська розвідка "хакнула" виробника стратегічної авіації Росії – джерело

Валентина Романенко, Українська правдаСереда, 4 червня 2025, 13:38
Українська розвідка хакнула виробника стратегічної авіації Росії – джерело
Фото джерел УП

Українська розвідка зламала ресурси російського конструкторського бюро "Туполєв" – одного з головних підприємств у сфері стратегічної авіації РФ.

Джерело: співрозмовник УП у спецслужбах

Деталі: Як повідомило джерело у спецслужбі, внаслідок операції вдалося отримати дані, серед яких – внутрішня службова переписка, особиста інформація працівників, адреси проживання, резюме інженерів, документи про закупівлі та протоколи закритих нарад.

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За словами співрозмовника, українська розвідка певний час відстежувала документообіг підприємства, а здобута інформація дозволяє ідентифікувати людей, безпосередньо причетних до обслуговування російської стратегічної авіації.

На завершення операції кіберфахівці розмістили на офіційному сайті КБ "Туполєв" зображення сови з російським літаком у лапах – як символ атаки.

 

Пряма мова співрозмовника: "Тепер не лишилося фактично нічого таємного в діяльності КБ "Туполєв" для української розвідки, зокрема – ми заволоділи вичерпною інформацією про осіб, які безпосередньо залучені до обслуговування російської стратегічної авіації. Результат вочевидь буде помітним як на землі, так і на небі".

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Передісторія:

  • У травні кіберфахівці з 11 країн викрили операцію розвідки РФ, спрямовану проти постачання зброї Україні. 

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