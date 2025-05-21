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Кіберфахівці з 11 країн викрили операцію розвідки РФ, спрямовану проти постачання зброї Україні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 21 травня 2025, 19:21

Європейські держави, Австралія, Канада і США викрили операцію російської військової розвідки, яка мала на меті паралізувати логістичні шляхи постачання Україні військової допомоги.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Національного центру з питань кібербезпеки Великої Британії

Деталі: Кіберфахівці з 11 країн, зокрема США, Канади, Польщі, Німеччини та Естонії, стверджують, що військова частина 26165 розвідки Росії з 2022 року здійснювала зловмисну кіберкампанію проти державних і приватних організацій.

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"Ця кампанія була спрямована проти організацій, що займаються координацією, транспортуванням та доставкою допомоги Україні, а також проти секторів оборони, ІТ-послуг, морського транспорту, аеропортів, портів та систем управління повітряним рухом у багатьох країнах-членах НАТО", – ідеться в повідомленні.

Серед іншого, російські хакери змогли отримати доступ до внутрішніх мереж логістичних відомств завдяки кібервразливостям і зламу камер спостереження на прикордонних переходах України і поблизу військових обʼєктів.

Інших деталей про наслідки та масштаб операції російської розвідки публічно не повідомляють.

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Після російського повномасштабного вторгнення в Україну не раз повідомлялось про кібератаки на держави Євросоюзу та НАТО, які активно підтримують Київ. Лише протягом 2024 року стало відомо про кіберінциденти проти Німеччини та Чехії.

Крім того, у США оголосили звинувачення шістьом громадянам Росії, яких назвало причетними до масштабних кібератак проти України та держав НАТО напередодні російського повномасштабного вторгнення 2022 року.

розвідкадопомога Українікібербезпека
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