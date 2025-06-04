У Кремлі стверджують, що вибух не пошкодив Кримський міст

Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков визнав, що біля зведеного окупантами Кримського мосту стався вибух, але стверджує, що його не було пошкоджено.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Ну, вибух дійсно був (біля Кримського мосту – ред.), нічого не пошкоджено, міст працює".

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Що було раніше: Перед цим в СБУ заявили, що вранці 3 червня провели унікальну спецоперацію і втретє завдали удару по Кримському мосту, цього разу – під водою. Операція тривала кілька місяців.

За даними СБУ, о 4.44 ранку СБУ активувала підводні вибухові пристрої, закладені під опорами мосту. За даними спецслужби, вибухівка потужністю 1100 кг у тротиловому еквіваленті спричинила суттєві пошкодження конструкцій на рівні дна. Внаслідок підриву міст перебуває в аварійному стані.

СБУ втретє вразила Кримський міст.



Відео: СБУ pic.twitter.com/dWS9M2XVnX РЕКЛАМА: June 3, 2025

Операція була ретельно спланована і не спричинила жертв серед цивільного населення. Плануванням та координацією дій особисто займався голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.