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СБУ показала кадри ураження 41 літака стратегічної авіації РФ під час спецоперації "Павутина"

Анастасія ПроцСереда, 4 червня 2025, 16:57
СБУ показала кадри ураження 41 літака стратегічної авіації РФ під час спецоперації Павутина
скрин з відео

Служба безпеки України оприлюднила унікальні кадри спецоперації "Павутина", внаслідок якої вдалося уразити 41 військовий літак стратегічної авіації Росії.

Джерело: СБУ 

Деталі: Повідомляється, що у результаті спецоперації "Павутина", хід якої контролював особисто президент Володимир Зеленський, а реалізовував голова СБУ Василь Малюк та колектив Служби, було уражено 41 російський літак.

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Дослівно: "Значна частина з них знищена безповоротно, а окремі уражені літаки будуть відбудовуватись довгими роками. Зокрема, на кадрах зафіксовано удари fpv-дронів СБУ по чотирьох ворожих аеродромах: "Олєнья", "Іваново", Дягілєво" та "Бєлая". Саме там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста. Серед уражених повітряних суден – "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78"".

Деталі: Зазаначається, що під час операції застосували сучасну технологію керування БПЛА, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора.

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Зокрема, частина БПЛА через втрату сигналу переходила на виконання місії з використанням штучного інтелекту за завчасно спланованим маршрутом. А після наближення і контакту до конкретно визначеної цілі автоматично спрацьовувала бойова частина.

У СБУ також нагадали, що орієнтовна вартість ураженої техніки перевищує 7 мільярдів доларів США.

Передісторія:

  • 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", у результаті якої були уражені літаки стратегічної авіації на 4-х російських аеродромах.
  • Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що загалом йдеться про "ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ".
  • В СБУ офіційно стверджують, що внаслідок ударів FPV-дронами було уражено 41 ворожий літак стратегічної авіації, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад $7 млрд.

СБУРосія
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