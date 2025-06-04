СБУ показала кадри ураження 41 літака стратегічної авіації РФ під час спецоперації "Павутина"
Служба безпеки України оприлюднила унікальні кадри спецоперації "Павутина", внаслідок якої вдалося уразити 41 військовий літак стратегічної авіації Росії.
Джерело: СБУ
Деталі: Повідомляється, що у результаті спецоперації "Павутина", хід якої контролював особисто президент Володимир Зеленський, а реалізовував голова СБУ Василь Малюк та колектив Служби, було уражено 41 російський літак.
Дослівно: "Значна частина з них знищена безповоротно, а окремі уражені літаки будуть відбудовуватись довгими роками. Зокрема, на кадрах зафіксовано удари fpv-дронів СБУ по чотирьох ворожих аеродромах: "Олєнья", "Іваново", Дягілєво" та "Бєлая". Саме там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста. Серед уражених повітряних суден – "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78"".
Деталі: Зазаначається, що під час операції застосували сучасну технологію керування БПЛА, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора.
Зокрема, частина БПЛА через втрату сигналу переходила на виконання місії з використанням штучного інтелекту за завчасно спланованим маршрутом. А після наближення і контакту до конкретно визначеної цілі автоматично спрацьовувала бойова частина.
У СБУ також нагадали, що орієнтовна вартість ураженої техніки перевищує 7 мільярдів доларів США.
Передісторія:
- 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", у результаті якої були уражені літаки стратегічної авіації на 4-х російських аеродромах.
- Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що загалом йдеться про "ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ".
- В СБУ офіційно стверджують, що внаслідок ударів FPV-дронами було уражено 41 ворожий літак стратегічної авіації, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад $7 млрд.