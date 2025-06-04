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Шарій заочно отримав 15 років тюрми за держзраду: Youtube-канал конфіскують

Валентина РоманенкоСереда, 4 червня 2025, 19:48
Шарій заочно отримав 15 років тюрми за держзраду: Youtube-канал конфіскують
Анатолій Шарій. скриншот з Youtube

До 15 років увʼязнення з конфіскацією майна за державну зраду заочно засуджено проросійського блогера Анатолія Шарія та ексочільника поліції Вінниччини Антона Шевцова.

Джерело: Офіс генпрокурора, СБУ

Деталі: Відповідне рішення 4 червня ухвалив Вінницький міський суд Вінницької області.

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Крім того, суд ухвалив застосувати безпрецедентну спеціальну конфіскацію до Youtube- і Telegram-каналів, що належать блогеру та використовуються ним для антиукраїнської пропаганди, кажуть правоохоронці.

Прокурори у суді довели, що засуджені у змові працювали на ФСБ РФ. Експоліцейський, який проживає в тимчасово окупованому Криму, у 2018 році погодився на таємну співпрацю з представниками російської спецслужби. Через свої зв’язки та доступ до обмеженої інформації він "зливав" дані про українських політиків, керівників підприємств критичної інфраструктури, власників інтернет-ресурсів, яких країна-агресор могла використовувати для підривної діяльності проти української держави.

До співпраці він залучив Шарія, який з 2019 року фактично проживає на території Іспанії.

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За словами спецслужби, йдеться про участь пропагандиста у підготовці та поширенні постановочних відео, де росіяни допитують українських полонених.

Як встановило розслідування, Шарій підказував окупантам, як знімати допити у "потрібному форматі" і які запитання ставити бранцям.

Від Шевцова Шарій отримував відео з допитів полонених воїнів ЗСУ, а після "монтажу" (з них вирізалися дискредитаційні для РФ кадри, зокрема із ознаками катувань полонених) поширював через свої інформресурси.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, Шарія та його спільника Шевцова визнано винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Справа розглядалася за процедурою спеціального судового провадження in absentia, оскільки особи переховуються від правосуддя.

ШарійСБУОфіс генпрокурорадержзрада
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