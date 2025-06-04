Зеленський: З кожним новим ударом РФ показує середній палець усьому світові

Президент України Володимир Зеленський 4 червня відреагував на допис Дональда Трампа про розмову з лідером Кремля Володимиром Путіним.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Багато хто говорив із Росією і на різних рівнях. Жодні розмови не привели не тільки до надійного миру, але й навіть до зупинки війни. На жаль, Путін відчуває безкарність і навіть після всіх жахливих російських ударів нібито готує ще якісь "відповіді".

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Це означає, що кожним новим ударом, кожною новою відстрочкою дипломатії Росія показує середній палець усьому світові. Усім, хто не хоче посилювати тиск на Росію. Хоча це Росія повинна шукати миру. Це в них там, у Москві, мають відчувати, що війна має свою ціну – велику ціну, і найвищу саме для агресора".

Деталі: Зеленський зазначив, що від початку 2025 року російська армія завдала по Україні ударів із застосуванням майже 27 700 авіабомб, майже 11 200 "шахедів" та майже 9000 ударних безпілотників інших типів, а також більш ніж 700 ракет, зокрема балістичних.

Він додає, що коли Путін не відчуває сили та тиску, а відчуває слабкість, він завжди вчиняє нові злочини. "Він розцінює таке ставлення як мовчазний дозвіл – дозвіл на нові звірства, нові удари, нові вбивства", - додає Зеленський.

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Пряма мова: "І якщо сильні не зупиняють Путіна, це означає, що вони розділяють із ним відповідальність. А якщо вони хочуть, але не можуть його зупинити, Путін більше не вважатиме їх сильними".

Що передувало: