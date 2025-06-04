Зеленський: З кожним новим ударом РФ показує середній палець усьому світові
Президент України Володимир Зеленський 4 червня відреагував на допис Дональда Трампа про розмову з лідером Кремля Володимиром Путіним.
Джерело: Зеленський у соцмережах
Пряма мова: "Багато хто говорив із Росією і на різних рівнях. Жодні розмови не привели не тільки до надійного миру, але й навіть до зупинки війни. На жаль, Путін відчуває безкарність і навіть після всіх жахливих російських ударів нібито готує ще якісь "відповіді".
Це означає, що кожним новим ударом, кожною новою відстрочкою дипломатії Росія показує середній палець усьому світові. Усім, хто не хоче посилювати тиск на Росію. Хоча це Росія повинна шукати миру. Це в них там, у Москві, мають відчувати, що війна має свою ціну – велику ціну, і найвищу саме для агресора".
Деталі: Зеленський зазначив, що від початку 2025 року російська армія завдала по Україні ударів із застосуванням майже 27 700 авіабомб, майже 11 200 "шахедів" та майже 9000 ударних безпілотників інших типів, а також більш ніж 700 ракет, зокрема балістичних.
Він додає, що коли Путін не відчуває сили та тиску, а відчуває слабкість, він завжди вчиняє нові злочини. "Він розцінює таке ставлення як мовчазний дозвіл – дозвіл на нові звірства, нові удари, нові вбивства", - додає Зеленський.
Пряма мова: "І якщо сильні не зупиняють Путіна, це означає, що вони розділяють із ним відповідальність. А якщо вони хочуть, але не можуть його зупинити, Путін більше не вважатиме їх сильними".
Що передувало:
- Трамп заявив, що у середу провів з Путіним "хорошу розмову, але не таку, яка призведе до негайного миру".
- За словами президента США, Путін йому "дуже рішуче заявив, що буде змушений відповісти на нещодавню атаку на аеродроми".