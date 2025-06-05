Росія знову здійснила комбіновану атаку на Харків: горіли квартири, 17 постраждалих

У ніч проти 5 червня армія РФ завдала ракетного удару по одному з районів Харкова, а також атакувала житлові багатоповерхівки дронами, є постраждалі.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, суспільний мовник "Суспільне", очільник ХОВА Олег Синєгубов

Деталі: За попередніми даними Терехова, ворог ударив ракетою по Харкову, під ударом опинився Слобідський район.

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Пряма мова Терехова: "Деталі уточнюються. Будьте обережні!"

Оновлено: Після першої ночі "Суспільне" повідомило про серію вибухів у Харкові.

Терехов зазначив, що зафіксовано прильоти по району щільної житлової забудови у Слобідському району.

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Крім того, додав він, є "кілька ворожих БПЛА" над Харковом.

Пряма мова Терехова: "Зафіксовано влучання по житлових багатоповерхівках Слобідського району".

Деталі: Синєгубов теж зазначив про атаку на Слобідський район.

Пряма мова Синєгубова: "Попередньо, під ударами БпЛА опинився Слобідський район".

Деталі: Згодом Терехов повідомив, що в результаті прямих потраплянь у житлові багатоповерхівки, є поранені.

Пряма мова Терехова: "Горять квартири і машини поблизу будинків".

Деталі: О 1:36 Синєгубов повідомив про двох постраждалих.

Пряма мова Синєгубова: "На цю хвилину відомо про 2 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків.

Серед них – 13-річна дитина.

Їм надається медична допомога".

Деталі: Терехов повідомив про трьох постраждалих.

Пряма мова Синєгубова: "У Слобідському районі Харкова внаслідок удару ворожих БпЛА кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб.

Серед них вагітна жінка".

Деталі: Терехов інформував, що, за попередньою інформацією, було шість влучань ворожих безпілотників по Харкову. Один з них не розірвався.

Ще один влучив у квартиру на 17 поверсі багатоповерхівки. В іншому багатоквартирному будинку удар прийшовся на другий поверх.

О другій годині ночі мер зазначив про зростання потерпілих.

Пряма мова Терехова: "Кількість постраждалих продовжує зростати. Наразі їх вже девʼять".

"Постраждалих вже 11, серед них дві дівчинки 13 років. Найстарішій постраждалій 93 роки".

Деталі: О 2:37 Терехов повідомив, що "вже 12 постраждалих".

Через дві хвилини Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих зросла до 13 осіб.

Пряма мова Терехова: "Від обстрілу "Шахедами" у Слобідському районі постраждали 7 багатоповерхівок.

Повністю згоріли 4 авто у дворах.

Кількість постраждалих продовжує зростати – наразі їх вже 13.

Пряма мова Терехова: "Нічна атака на Харків. Шість ворожих ударів, два з них — прямі влучання в багатоквартирні будинки.

В одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна "Шахеда" опинилася просто в коридорі. У той момент господарі були вдома — врятувались лише тому, що спали в іншій кімнаті. Диво, що всі живі".

Деталі: О 3:10 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 17, серед них двоє дітей.

Також Терехов розповів "Суспільному", що у Харкові перед атакою російських безпілотників армія РФ завдала удару ракетою Х-35 по цивільному об'єкту. За його словами, там наслідки влучання незначні, поранених немає.

Що передувало: У ніч проти 4 червня в Харкові пролунали вибухи, росіяни завдали ракетного удару по цивільному підприємству та атакували безпілотниками.