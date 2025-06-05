Нічна дронова атака на Прилуки: загинула сім’я начальника пожежної частини

У Прилуках під час дронової атаки безпілотник російських загарбників влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини, загинули його дружина, донька, патрульна поліцейська, і її однорічний син.

Джерело: голова МВС Ігор Клименко у Telegram

Деталі: За словами Клименка рятувальник у цей часі разом з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога.

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Оновлено. Президент Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по Прилуках і на загибель людей. За його словами, рятувальна операція тривала всю ніч.

Пряма мова Зеленського: "Один із рятувальників прибув ліквідовувати наслідки просто до свого дому: виявилося, що саме в його дім влучив "шахед". На жаль, загинули дружина, донька і його однорічний онук. І це вже 632-га дитина за час повномасштабної війни".

Президент зазначив, що Росія постійно намагається виторгувати для себе час, щоб продовжувати вбивства, Коли не відчуває від світу достатньо сильного осуду й тиску, вбиває знову.

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Він також нагадав, що за ніч росіяни запустили по Україні 103 дрони й одна балістична ракета проти України. Цілями були Донеччина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Дніпровщина, Херсонщина.

Це черговий масований удар терористів – російських терористів, які щоночі вбивають наших людей. Це ще одна причина запровадити максимальні санкції та тиснути всім разом", - сказав Зеленський.

Що було раніше: Росіяни у ніч проти 5 червня масовано атакували безпілотниками Прилуки Чернігівської області. Внаслідок удару загинули щонайменше п’ятеро людей, серед них – однорічна дитина, ще восьмеро зазнали поранення.