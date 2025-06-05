Росія випустила по Україні понад 100 дронів і "Іскандер": ППО знешкодила 74 БПЛА

В ніч на 5 червня Росія атакувала Україну 103-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, ППО знищила 74 ворожі дрони, 46 БПЛА – локаційно втрачені.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожі БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 28 — збито вогневими засобами ураження, 46 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

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Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 16 локаціях".

Деталі: Повідомляється, що у ніч на 5 червня (із 22.30 4 червня) противник атакував Україну 103-ма ударними БПЛА із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда - ТОТ Криму, а також балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із Ростовської обл. – РФ.

Основні напрямки повітряного удару – Чернігівщина, Харківщина та Одещина.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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