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Удар по навчальному полігону ЗСУ на Полтавщині 4 червня забрав життя двох людей

Валентина РоманенкоЧетвер, 5 червня 2025, 13:06
Удар по навчальному полігону ЗСУ на Полтавщині 4 червня забрав життя двох людей
"Швидка" допомога. Фото ілюстративне vikka.ua

За уточненою інформацією Сухопутних військ, медикам не вдалося врятувати життя двох людей, які отримали поранення внаслідок ракетного удару РФ по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ на Полтавщині 4 червня.

Джерело: начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Віталій Саранцев у коментарі УП

Пряма мова: "Врятувати, на жаль, не вдалося. Померли під час надання медичної допомоги".

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Що передувало: У середу 4 червня російські війська завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ на Полтавщині.

Командування повідомляло, що внаслідок удару є поранені.

Зазначалося, що на момент атаки військовослужбовці перебували на полігоні та виконували навчальні завдання. Водночас завдяки своєчасно вжитим заходам безпеки, зокрема розосередженню особового складу, використанню укриттів та дотриманню протоколів під час повітряної тривоги, вдалося запобігти великій кількості жертв.

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