РФ вдарила по навчальному підрозділу Сухопутних військ на Полтавщині, є поранені
Середа, 4 червня 2025, 15:48
У середу, 4 червня, російські війська завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ на Полтавщині.
Джерело: повідомлення Сухопутних військ ЗС України
Деталі: Як повідомляє командування, унаслідок удару є поранені.
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На момент атаки військовослужбовці перебували на полігоні та виконували навчальні завдання.
Дослівно: "Завдяки своєчасно вжитим заходам безпеки, зокрема розосередженню особового складу, використанню укриттів та дотриманню протоколів під час повітряної тривоги, вдалося запобігти великій кількості жертв".
Деталі: Для з’ясування обставин події та оцінки збитків створено спеціальну комісію. Її висновки будуть оприлюднені після завершення розслідування.
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Передісторія:
- Російські війська 1 червня завдали ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ – відомо про щонайменше 12 загиблих та понад 60 поранених.
- Того ж дня командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку через трагедію і зазначив, що як командувач не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів.
- Згодом стало відомо, що Драпатий залишається у війську.