РФ вдарила по навчальному підрозділу Сухопутних військ на Полтавщині, є поранені

У середу, 4 червня, російські війська завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ на Полтавщині.

Джерело: повідомлення Сухопутних військ ЗС України

Деталі: Як повідомляє командування, унаслідок удару є поранені.

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На момент атаки військовослужбовці перебували на полігоні та виконували навчальні завдання.

Дослівно: "Завдяки своєчасно вжитим заходам безпеки, зокрема розосередженню особового складу, використанню укриттів та дотриманню протоколів під час повітряної тривоги, вдалося запобігти великій кількості жертв".

Деталі: Для з’ясування обставин події та оцінки збитків створено спеціальну комісію. Її висновки будуть оприлюднені після завершення розслідування.

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