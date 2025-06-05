Кислиця відповів Путіну щодо "політичної культури": Московські бандити прикриваються вуаллю дівиці

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця відреагував на заяву глави РФ Володимира Путіна про "відсутність у київської влади політичної культури", зазначивши, що московські чиновники, які керують вбивцями, прикривають свою пиху дівочою вуаллю.

Джерело: Кислиця в соцмережі Х

Пряма мова: "Важко сказати, про що він (Путін) говорить. Не думаю, що йдеться про скарги Мединського, якого я попросив не підвищувати на мене голос минулого разу в Стамбулі, нагадавши йому, що я не працюю ні на російську владу, ні на нього. І він молодший за мене, хоча я про це не згадував.

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І все ж я нагадав йому, що маю сподівання, що ми перебуваємо на серйозній зустрічі, а не на черговому засіданні Ради безпеки а-ля Василь Небензя.

Загалом, уже давно не дивує, що навіть якщо вони не буквально по лікті в крові після вбивства тисяч українців власноруч, бандитські московські чиновники, які щонайменше керували вбивцями, прикривають свою пиху вуаллю дівиці".

Деталі: Свій пост у соцмережі Кислиця доповнив відповідною картинкою.

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Що передувало: 4 червня лідер держави-агресора РФ Володимир Путін заявив, що "київська влада не володіє елементарною політичною культурою, дозволяючи собі безпосередньо ображати тих, з ким вона намагається домовитися".

На нараді з урядом РФ Путін порівняв українську владу з терористами і поставив під сумнів зустріч із Володимиром Зеленським.