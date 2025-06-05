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Кислиця відповів Путіну щодо "політичної культури": Московські бандити прикриваються вуаллю дівиці

Валентина РоманенкоЧетвер, 5 червня 2025, 14:53
Кислиця відповів Путіну щодо політичної культури: Московські бандити прикриваються вуаллю дівиці
Ілюстративний плакат лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Андрія Єрмоленка

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця відреагував на заяву глави РФ Володимира Путіна про "відсутність у київської влади політичної культури", зазначивши, що московські чиновники, які керують вбивцями, прикривають свою пиху дівочою вуаллю.

Джерело: Кислиця в соцмережі Х

Пряма мова: "Важко сказати, про що він (Путін) говорить. Не думаю, що йдеться про скарги Мединського, якого я попросив не підвищувати на мене голос минулого разу в Стамбулі, нагадавши йому, що я не працюю ні на російську владу, ні на нього. І він молодший за мене, хоча я про це не згадував.

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І все ж я нагадав йому, що маю сподівання, що ми перебуваємо на серйозній зустрічі, а не на черговому засіданні Ради безпеки а-ля Василь Небензя.

Загалом, уже давно не дивує, що навіть якщо вони не буквально по лікті в крові після вбивства тисяч українців власноруч, бандитські московські чиновники, які щонайменше керували вбивцями, прикривають свою пиху вуаллю дівиці".

Деталі: Свій пост у соцмережі Кислиця доповнив відповідною картинкою.

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Що передувало: 4 червня лідер держави-агресора РФ Володимир Путін заявив, що "київська влада не володіє елементарною політичною культурою, дозволяючи собі безпосередньо ображати тих, з ким вона намагається домовитися".

На нараді з урядом РФ Путін порівняв українську владу з терористами і поставив під сумнів зустріч із Володимиром Зеленським.

війнаРосіяМЗСПутін
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