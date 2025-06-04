Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін порівняв українську владу з терористами і поставив під сумнів зустріч із Зеленським

Анастасія ПроцСереда, 4 червня 2025, 18:29
Путін порівняв українську владу з терористами і поставив під сумнів зустріч із Зеленським
Ілюстративне фото: Getty Images

Лідер РФ Володимир Путін звинуватив українську владу в причетності до вибухів на залізниці в Брянській і Курській областях Росії. Він заявив, що це був нібито спланований теракт, спрямований на зрив мирних переговорів у Стамбулі. Окрім цього, Путін поставив під сумнів можливість особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: заява Путіна, "ТАСС"

Деталі: Лідер РФ уперше прокоментував підриви залізничних мостів, які сталися 31 травня і 1 червня в Брянській і Курській областях РФ.

Реклама:

Путін назвав ці вибухи терористичними актами й заявив, що рішення про їхнє здійснення нібито ухвалили в Києві, аби зірвати перемовини.

У своїй промові він вкотре назвав українську владу "нелегітимною" і такою, що "перероджується в терористичну організацію".

Пряма мова Путіна: "Усі злочини, які були скоєні щодо цивільних осіб, зокрема жінок і дітей, напередодні чергового раунду запропонованих нами мирних переговорів у Стамбулі, були, безумовно, спрямовані на зрив переговорного процесу".

РЕКЛАМА:

Деталі: Також він згадав пропозицію Володимира Зеленського щодо особистої зустрічі, зокрема у тристоронньому форматі за участю президента США Дональда Трампа. За словами Путіна, в умовах "терактів" такі переговори неможливі: 

"Київська верхівка перейшла до організації терористичних актів. І водночас просять про зустріч на вищому рівні. Але як же проводити в цих умовах подібні зустрічі? Про що говорити? Хто взагалі веде переговори з тими, хто робить ставку на тероризм, з терористами? І за що їх заохочувати, надаючи перепочинок у бойових діях?"

У тій самій заяві Путін звинуватив західних союзників України у "спонсоруванні тероризму" та заявив, що для Києва "влада важливіша за людей".

"Україні мир не потрібен. Київські керівники не мають елементарної політичної культури - дозволяють собі прямі образи на адресу тих, із ким намагаються домовлятися", - додав він.

Однак, Путін не згадав про операцію "Павутина", у рамках якої СБУ 1 червня атакувала російські аеродроми стратегічної авіації та уразила 41 літак.

Що передувало: у ніч на 1 червня у російській Брянській області сталося обвалення моста з автомобілями, імовірно, в цей час під мостом проїжджав пасажирський потяг, внаслідок аварії 7 загиблих та близько 70 постраждалих.

Нагадаємо: 

  • Турецька сторона сподівається, що зможе організувати зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна у Стамбулі чи в Анкарі, заявив у понеділок президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
  • Цю ідею у понеділок підтримав президент України Володимир Зеленський.
  • 24 травня 2024 року Путін заявив, що легітимність президента України Володимира Зеленського "закінчилась".

ПутінРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Путін заявив Трампу, що "відповість" Україні за операцію "Павутина"
Шарій заочно отримав 15 років тюрми за держзраду: Youtube-канал конфіскують
фотоФранцузькі винищувачі Mirage 2000 пролетіли над Чорним морем, "намалювавши" тризуб
У НАТО назвали "Павутину" найуспішнішою операцією і порахували знищені в РФ літаки
ЄС продовжить тимчасовий захист для українців до березня 2027 року
фотоЗМІ: Батько заступника генпрокурора Мустеци вивіз понад $1 млн у Румунію на початку вторгнення
Усі новини...
Путін
Зеленський назвав "меморандум" РФ ультиматумом і пояснив чому
Зеленський пропонує Путіну "припинення вогню" до особистої зустрічі
У Кремлі відкинули ідею зустрічі лідерів Росії, США та України найближчим часом
Останні новини
21:33
Чи може людина спонтанно самозайнятися? Пояснює наука
21:31
"Федерації потрібні раби". Як українську гімнастику вбивають зсередини
21:29
Bloomberg: США відмовляються надати ППО для майбутніх "сил гарантування" в Україні
21:08
Гуманітарний комітет ВР розкритикував дії Мінкульту у Києво-Печерській лаврі та Софії Київській
20:44
Глава МЗС Чехії: Настав час посилити тиск на Москву
20:42
В Україні експорт молочних продуктів перевищив імпорт удвічі
20:32
В Україні можуть відновити військовий вишкіл для студентів-медиків: Рада підтримала законопроєкт
20:24
Умєров: Україна та партнери створюють "оборонний Рамштайн" для виробництва зброї
20:15
Сім’ї загиблих у полоні отримуватимуть 15 млн незалежно від причин смерті: у Раді ухвалили законопроєкт
19:59
відеоПослала тренерку і жбурнула мʼяч в трибуни: у росіянки зірвало дах у півфіналі Ролан Гаррос
Усі новини...
Реклама:
Реклама: