Путін порівняв українську владу з терористами і поставив під сумнів зустріч із Зеленським

Лідер РФ Володимир Путін звинуватив українську владу в причетності до вибухів на залізниці в Брянській і Курській областях Росії. Він заявив, що це був нібито спланований теракт, спрямований на зрив мирних переговорів у Стамбулі. Окрім цього, Путін поставив під сумнів можливість особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: заява Путіна, "ТАСС"

Деталі: Лідер РФ уперше прокоментував підриви залізничних мостів, які сталися 31 травня і 1 червня в Брянській і Курській областях РФ.

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Путін назвав ці вибухи терористичними актами й заявив, що рішення про їхнє здійснення нібито ухвалили в Києві, аби зірвати перемовини.

У своїй промові він вкотре назвав українську владу "нелегітимною" і такою, що "перероджується в терористичну організацію".

Пряма мова Путіна: "Усі злочини, які були скоєні щодо цивільних осіб, зокрема жінок і дітей, напередодні чергового раунду запропонованих нами мирних переговорів у Стамбулі, були, безумовно, спрямовані на зрив переговорного процесу".

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Деталі: Також він згадав пропозицію Володимира Зеленського щодо особистої зустрічі, зокрема у тристоронньому форматі за участю президента США Дональда Трампа. За словами Путіна, в умовах "терактів" такі переговори неможливі:

"Київська верхівка перейшла до організації терористичних актів. І водночас просять про зустріч на вищому рівні. Але як же проводити в цих умовах подібні зустрічі? Про що говорити? Хто взагалі веде переговори з тими, хто робить ставку на тероризм, з терористами? І за що їх заохочувати, надаючи перепочинок у бойових діях?"

У тій самій заяві Путін звинуватив західних союзників України у "спонсоруванні тероризму" та заявив, що для Києва "влада важливіша за людей".

"Україні мир не потрібен. Київські керівники не мають елементарної політичної культури - дозволяють собі прямі образи на адресу тих, із ким намагаються домовлятися", - додав він.

Однак, Путін не згадав про операцію "Павутина", у рамках якої СБУ 1 червня атакувала російські аеродроми стратегічної авіації та уразила 41 літак.

Що передувало: у ніч на 1 червня у російській Брянській області сталося обвалення моста з автомобілями, імовірно, в цей час під мостом проїжджав пасажирський потяг, внаслідок аварії 7 загиблих та близько 70 постраждалих.

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