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Посол США визнав, що Росія становить ключову загрозу для євроатлантичної безпеки 

Сергій Сидоренко, Анастасія ПроцЧетвер, 5 червня 2025, 15:24
Посол США визнав, що Росія становить ключову загрозу для євроатлантичної безпеки 
Ілюстративне фото: Getty Images

Американський посол при НАТО Метью Вітакер заявив, що Росія залишається "найбільшою загрозою" у євроатлантичному просторі. Так він пояснив вимогу Вашингтона щодо негайного збільшення оборонних бюджетів членів Альянсу.

Джерело: кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Посол Вітакер, що супроводжував міністра оборони США Піта Гегсета, зробив цю заяву у його присутності.

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Дипломат взявся аргументувати, чому США вимагають від європейських союзників якнайшвидшого нарощування оборонних бюджетів до 5%. Як відомо, американська сторона виступає за те, щоби витрати європейців на оборону збільшилися негайно.

"Не ми визначаємо час (на збільшення бюджетів), його визначають загрози. Росія "перезбереться", відновиться за 5 років, або й швидше", – заявив він. Як відомо, оцінки кількох європейських розвідок дійсно стверджують, що є загроза якнайшвидшого відновлення здатності Росії до нападу на держави НАТО протягом п'яти років після припинення війни.

"Європейці постійно нам говорять про те, що Росія – найбільша загроза. і ми погоджуємося, у євроатлантичному просторі це саме так. Тому нам треба забезпечити, щоби були інвестиції", – заявив він.

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Варто зауважити, заяви та дії високопосадовців США не завжди підтверджують те, що Вашингтон вважає Росію загрозою. Через це, зокрема, "коаліція рішучих" готується, що США повністю припинять підтримку України. Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що США готові обговорювати припинення розширення НАТО, виконуючи тим самим вимоги РФ

Також повідомлялося що новим заступником глави Пентагону став посадовець, який у 2019 році наказав припинити військову допомогу Україні.

НАТОСША
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