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Росіяни знищили будівлю Херсонської ОВА: місцева влада показала фото наслідків удару

Анастасія ПроцЧетвер, 5 червня 2025, 16:14
Росіяни знищили будівлю Херсонської ОВА: місцева влада показала фото наслідків удару
фото: Херсонська ОВА

Удень 5 червня російська армія знову завдала удару по центру Херсона.Керовані авіабомби вдруге за день влучили в будівлю Херсонської обласної державної адміністрації, повністю зруйнувавши її.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, міністр оборони України Рустем Умєров, Херсонська МВА

Пряма мова Умерова: "Щойно росія завдала повторного за останню добу удару по центру Херсона, знищивши будівлю Херсонської облдержадміністрації. Перша атака, внаслідок якої будівля ОДА зазнала пошкоджень, відбулася вранці".

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Деталі: Прокудін повідомив, що інформацію щодо потерпілих наразі уточнюється.

У міській рді зазначили, що через повторні удари ворожої авіації по Херсону центральна частина перекрита.

Що передувало:

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Херсон
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