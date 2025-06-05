Росіяни знищили будівлю Херсонської ОВА: місцева влада показала фото наслідків удару
Четвер, 5 червня 2025, 16:14
Удень 5 червня російська армія знову завдала удару по центру Херсона.Керовані авіабомби вдруге за день влучили в будівлю Херсонської обласної державної адміністрації, повністю зруйнувавши її.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, міністр оборони України Рустем Умєров, Херсонська МВА
Пряма мова Умерова: "Щойно росія завдала повторного за останню добу удару по центру Херсона, знищивши будівлю Херсонської облдержадміністрації. Перша атака, внаслідок якої будівля ОДА зазнала пошкоджень, відбулася вранці".
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Деталі: Прокудін повідомив, що інформацію щодо потерпілих наразі уточнюється.
У міській рді зазначили, що через повторні удари ворожої авіації по Херсону центральна частина перекрита.
Що передувало:
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- Вранці голова Херсонської ОВА повідомив, що російська армія скинула чотири керовані авіабомби на центр Херсона, внаслідок чого були пошкоджені верхні поверхи будівлі ОВА та зруйновано під’їзд багатоповерхового житлового будинку.