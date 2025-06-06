Маск: SpaceX негайно виводить з експлуатації всі космічні апарати Dragon
Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що його компанія SpaceX "негайне" зняття з експлуатації" космічного апарата Dragon. Це стало відповіддю на заяву президента США Дональда Трампа про намір скасувати державні субсидії для компаній Маска.
Джерело: Маск в соцмережі Х
Пряма мова Маска: "В світлі погроз Президента Трампа скасувати всі державні контракти, що пов'язані зі мною, SpaceX негайно розпочинає зняття з експлуатації всіх кораблів Dragon".
Деталі: Маск оголосив про виведення з експлуатації одного з найвідоміших досягнень SpaceX у відповідь на заяву президента Трампа, який кількома годинами раніше публічно пообіцяв припинити "державні субсидії та контракти для Ілона", наголосивши, що такий крок дозволить зекономити США "мільярди й мільярди доларів".
"Я не проти того, що Ілон виступив проти мене, але він повинен був зробити це ще кілька місяців тому", – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.
Dragon є багаторазовим космічним апаратом, який використовується для доставки вантажів, а також людей на Міжнародну космічну станцію (МКС). З 2012 року він є основою комерційної космічної програми NASA. Його новіша версія – Crew Dragon дозволила США скоротити залежність від російських ракет і забезпечити власні пілотовані польоти в межах програми NASA.
Виведення Dragon з експлуатації може призвести до скорочення місій на МКС, затримок у виконанні контрактів з NASA і до ослаблення позицій США в космосі.
Передісторія:
- Загострення між Маском і Трампом сталося на тлі звинувачень з боку Маска щодо того, що ім’я Дональда Трампа нібито фігурує в засекречених матеріалах, пов’язаних зі справою Джеффрі Епштейна, якого обвинувачували у педофілії та організації проституції.
- Публічна суперечка між президентом США та американським мільярдером спалахнула раніше у четвер, коли Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.
- Перед цим стало непублічно відомо, що Трамп невдоволений критикою свого бюджетного законопроєкту з боку Маска.