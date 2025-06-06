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Маск: SpaceX негайно виводить з експлуатації всі космічні апарати Dragon

Іван Д'яконовП'ятниця, 6 червня 2025, 00:42
Маск: SpaceX негайно виводить з експлуатації всі космічні апарати Dragon
Ілон Маск. Фото: Getty Images

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що його компанія SpaceX "негайне" зняття з експлуатації" космічного апарата Dragon. Це стало відповіддю на заяву президента США Дональда Трампа про намір скасувати державні субсидії для компаній Маска.

Джерело: Маск в соцмережі Х

Пряма мова Маска: "В світлі погроз Президента Трампа скасувати всі державні контракти, що пов'язані зі мною, SpaceX негайно розпочинає зняття з експлуатації всіх кораблів Dragon".

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Деталі: Маск оголосив про виведення з експлуатації одного з найвідоміших досягнень SpaceX у відповідь на заяву президента Трампа, який кількома годинами раніше публічно пообіцяв припинити "державні субсидії та контракти для Ілона", наголосивши, що такий крок дозволить зекономити США "мільярди й мільярди доларів".

"Я не проти того, що Ілон виступив проти мене, але він повинен був зробити це ще кілька місяців тому", – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Dragon є багаторазовим космічним апаратом, який використовується для доставки вантажів, а також людей на Міжнародну космічну станцію (МКС). З 2012 року він є основою комерційної космічної програми NASA. Його новіша версія – Crew Dragon дозволила США скоротити залежність від російських ракет і забезпечити власні пілотовані польоти в межах програми NASA.

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Виведення Dragon з експлуатації може призвести до скорочення місій на МКС, затримок у виконанні контрактів з NASA і до ослаблення позицій США в космосі.

Передісторія:

  • Загострення між Маском і Трампом сталося на тлі звинувачень з боку Маска щодо того, що ім’я Дональда Трампа нібито фігурує в засекречених матеріалах, пов’язаних зі справою Джеффрі Епштейна, якого обвинувачували у педофілії та організації проституції.
  • Публічна суперечка між президентом США та американським мільярдером спалахнула раніше у четвер, коли Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.
  • Перед цим стало непублічно відомо, що Трамп невдоволений критикою свого бюджетного законопроєкту з боку Маска.

космосСШАМаскТрамп
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