Трамп обурений ударами України по Росії: у Білому домі обговорюють припинення підтримки Києва – ЗМІ
Президент США Дональд Трамп обурений рішенням України завдати ударів по російських військових аеродромах стратегічної авіації. У Білому домі ця атака викликала гнів і спровокувала нову хвилю дискусій щодо доцільності подальшої підтримки Києва.
Джерело: The Atlantic з посиланням на трьох чиновників адміністрації та зовнішнього радника Білого дому
Деталі: За інформацією видання, Трамп у приватних розмовах із радниками висловив глибоке незадоволення тим, що Україна пішла на такий крок без погодження зі Сполученими Штатами.
За словами джерел, після української атаки розгорілась нова хвиля обговорень щодо доцільності подальшої військової і фінансової допомоги Києву. У Трампа знову активізувалось особисте невдоволення Зеленським – президент США назвав його "гарячою головою", яка, на його думку, може штовхнути світ до Третьої світової війни.
"Зеленський не попередив президента США, що збирається завдати ударів углиб по стратегічних силах Росії, що призведе до швидкої ескалації конфлікту, за день до зустрічі в Туреччині?" – заявив колишній стратег Трампа Стів Беннон.
Цього тижня Трамп приватно підтримав точку зору правих, критикуючи Зеленського за те, що той нібито виставляв себе напоказ після ударів безпілотників; за словами радника, Трамп був вражений сміливістю ударів, але вважає, що Зеленський мав би зосередитися на переговорах між Україною і Росією в Стамбулі.
Передісторія:
- Президент США Дональд Трамп розповів деталі розмови з лідером Кремля Володимиром Путіним у середу, зокрема свою ідею про те, що Україні та Росії треба дозволити "ще повоювати", адже потім начебто буде легше це припинити.
- Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що утримується від запровадження санкцій проти Росії, якщо вважає, що це може "зіпсувати" укладання "угоди".