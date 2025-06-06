Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп обурений ударами України по Росії: у Білому домі обговорюють припинення підтримки Києва – ЗМІ

Іван Д'яконовП'ятниця, 6 червня 2025, 04:19
Трамп обурений ударами України по Росії: у Білому домі обговорюють припинення підтримки Києва – ЗМІ
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп обурений рішенням України завдати ударів по російських військових аеродромах стратегічної авіації. У Білому домі ця атака викликала гнів і спровокувала нову хвилю дискусій щодо доцільності подальшої підтримки Києва.

Джерело: The Atlantic з посиланням на трьох чиновників адміністрації та зовнішнього радника Білого дому

Деталі: За інформацією видання, Трамп у приватних розмовах із радниками висловив глибоке незадоволення тим, що Україна пішла на такий крок без погодження зі Сполученими Штатами.

Реклама:

За словами джерел, після української атаки розгорілась нова хвиля обговорень щодо доцільності подальшої військової і фінансової допомоги Києву. У Трампа знову активізувалось особисте невдоволення Зеленським – президент США назвав його "гарячою головою", яка, на його думку, може штовхнути світ до Третьої світової війни.

"Зеленський не попередив президента США, що збирається завдати ударів углиб по стратегічних силах Росії, що призведе до швидкої ескалації конфлікту, за день до зустрічі в Туреччині?" – заявив колишній стратег Трампа Стів Беннон.

Цього тижня Трамп приватно підтримав точку зору правих, критикуючи Зеленського за те, що той нібито виставляв себе напоказ після ударів безпілотників; за словами радника, Трамп був вражений сміливістю ударів, але вважає, що Зеленський мав би зосередитися на переговорах між Україною і Росією в Стамбулі.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • Президент США Дональд Трамп розповів деталі розмови з лідером Кремля Володимиром Путіним у середу, зокрема свою ідею про те, що Україні та Росії треба дозволити "ще повоювати", адже потім начебто буде легше це припинити.
  • Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що утримується від запровадження санкцій проти Росії, якщо вважає, що це може "зіпсувати" укладання "угоди".

Трампросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоНаслідки комбінованого російського удару по Києву: пошкоджена інфраструктура, 1 загиблий, 20 постраждалих
Трамп обурений ударами України по Росії: у Білому домі обговорюють припинення підтримки Києва – ЗМІ
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу через ракетно-дронову атаку росіян: працювала ППО
На фронті за добу відбулось 189 зіткнень – Генштаб
Маск заявив, що ім’я Трампа є в "файлах Епштейна", пов’язаних із секс-торгівлею
Маск накинувся з критикою на Трампа
Усі новини...
Трамп
Маск: SpaceX негайно виводить з експлуатації всі космічні апарати Dragon
Маск заявив, що ім’я Трампа є в "файлах Епштейна", пов’язаних із секс-торгівлею
Трамп відповів на випади Маска: "Та він збожеволів!"
Останні новини
06:30
Ракетно-дронова атака на Луцьк: є влучання в житловий будинок, п’ятеро поранених
05:38
Російська атака по Тернополю: уражені інфраструктурні об’єкти, частина міста без світла й води
05:16
оновленоНаслідки комбінованого російського удару по Києву: пошкоджена інфраструктура, 1 загиблий, 20 постраждалих
05:00
Розвідка Словаччини пообіцяла перевірити, чи стежили за євродепутатом з Чехії
04:19
Трамп обурений ударами України по Росії: у Білому домі обговорюють припинення підтримки Києва – ЗМІ
03:03
Росія запускала крилаті ракети "Калібр" з півдня по Україні
02:41
Російські стратегічні бомбардувальники запускали ракети по Україні
02:20
Україна та Франція обговорили спільне виробництво зброї для ЗСУ
01:27
оновленоКиїв перебував під масованою атакою балістики і дронів
00:45
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу через ракетно-дронову атаку росіян: працювала ППО
Усі новини...
Реклама:
Реклама: