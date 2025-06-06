Наслідки комбінованого російського удару по Києву: пошкоджена інфраструктура, 4 загиблих, 20 постраждалих
В ніч на 6 червня столиця України зазнала чергової комбінованої атаки з боку Росії. Внаслідок падіння уламків та влучань пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену. Чотири людини загинули, 20 отримали поранення.
Джерело: Київська міська військова адміністрація (КМВА) в Telegram
Деталі: За оперативною інформацією КМВА станом на 05:00, внаслідок масованої атаки зафіксовано пошкодження у щонайменше шести районах Києва.
У Соломʼянському районі сталася пожежа у металевому ангарі на площі близько 500 кв. м. Рятувальники продовжують ліквідацію займання. Виникло загоряння на 11-му поверсі 16-поверхового житлового будинку. Внаслідок оперативних дій було врятовано трьох осіб. Пожежу ліквідовано.
У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків збитих цілей щонайменше у трьох локаціях. Пошкоджено два автомобілі.
У Голосіївському районі виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, триває ліквідація. Пошкоджено заклад освіти. Частини збитих цілей впали поблизу АЗС пошкодивши автомобіль. Уламки також впали в нежитловій зоні – без постраждалих і пожежі.
У Деснянському районі виявлено уламки збитого БпЛА на відкритій території.
У Шевченківський район сталося займання у нежитловій зоні.
У Дніпровському районі зафіксовано значні пошкодження автозаправної станції. На місці працюють рятувальники.
Дослівно: "Крім цього зафіксовано падіння уламків на окремих локаціях в Дніпровському та Голосіївському районах. Надійшла інформація також про пошкодження колії метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна.
Наразі відомо про 4 постраждалих: троє чоловіків та одна жінка. Двоє - госпіталізовані. Двом медики надали допомогу на місці.
Інформація продовжує надходити. Всі служби працюють на місцях виявлених пошкоджень та відпрацьовують повідомлення про зафіксовані уламки збитих ворожих цілей".
Оновлено: Станом на 06:00 "внаслідок атаки ворога загинула одна людина. За останніми даними від медиків, постраждали наразі 20 людей. 16 із них медики госпіталізували", – повідомив мер Києва Віталій Кличко.
О 06:28 Кличко повідомив про збільшення кількості загиблих до чотирьох. "На кількох локаціях тривають пошуково-рятувальні роботи", – повідомив міський голова.
Передісторія:
- У ніч на 6 червня російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Київ із застосуванням балістичних ракет і дронів.