Наслідки комбінованого російського удару по Києву: пошкоджена інфраструктура, 4 загиблих, 20 постраждалих

В ніч на 6 червня столиця України зазнала чергової комбінованої атаки з боку Росії. Внаслідок падіння уламків та влучань пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену. Чотири людини загинули, 20 отримали поранення.

Джерело: Київська міська військова адміністрація (КМВА) в Telegram

Деталі: За оперативною інформацією КМВА станом на 05:00, внаслідок масованої атаки зафіксовано пошкодження у щонайменше шести районах Києва.

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У Соломʼянському районі сталася пожежа у металевому ангарі на площі близько 500 кв. м. Рятувальники продовжують ліквідацію займання. Виникло загоряння на 11-му поверсі 16-поверхового житлового будинку. Внаслідок оперативних дій було врятовано трьох осіб. Пожежу ліквідовано.

У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків збитих цілей щонайменше у трьох локаціях. Пошкоджено два автомобілі.

У Голосіївському районі виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, триває ліквідація. Пошкоджено заклад освіти. Частини збитих цілей впали поблизу АЗС пошкодивши автомобіль. Уламки також впали в нежитловій зоні – без постраждалих і пожежі.

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У Деснянському районі виявлено уламки збитого БпЛА на відкритій території.

У Шевченківський район сталося займання у нежитловій зоні.

У Дніпровському районі зафіксовано значні пошкодження автозаправної станції. На місці працюють рятувальники.

Дослівно: "Крім цього зафіксовано падіння уламків на окремих локаціях в Дніпровському та Голосіївському районах. Надійшла інформація також про пошкодження колії метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна.

Наразі відомо про 4 постраждалих: троє чоловіків та одна жінка. Двоє - госпіталізовані. Двом медики надали допомогу на місці.

Інформація продовжує надходити. Всі служби працюють на місцях виявлених пошкоджень та відпрацьовують повідомлення про зафіксовані уламки збитих ворожих цілей".

Оновлено: Станом на 06:00 "внаслідок атаки ворога загинула одна людина. За останніми даними від медиків, постраждали наразі 20 людей. 16 із них медики госпіталізували", – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

О 06:28 Кличко повідомив про збільшення кількості загиблих до чотирьох. "На кількох локаціях тривають пошуково-рятувальні роботи", – повідомив міський голова.

Передісторія: