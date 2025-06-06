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Нічна атака росіян: у Тернополі є постраждалі, містян просять не відкривати вікна через забруднення

Альона Мазуренко П'ятниця, 6 червня 2025, 08:24
Нічна атака росіян: у Тернополі є постраждалі, містян просять не відкривати вікна через забруднення

У Тернополі внаслідок російської атаки ракетами та безпілотниками пошкоджено промислову інфраструктуру, постраждали 10 людей, в тому числі 5 працівників ДСНС.

Джерело: глава Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода

Пряма мова: "Триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БПЛА типу "Шахед" у місті Тернополі.

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За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств.

На жаль, постраждали 5 людей. Усім надається необхідна медична допомога".

Оновлено: Згодом Негода повідомив, що постраждали 10 людей, в тому числі 5 працівників ДСНС. Шестеро - госпіталізовано.

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Деталі: Глава ОВА додав, що інформація буде оновлюватися.

До ліквідації пожеж залучено 111 рятувальників та 26 одиниці спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Він також повідомив, що у місті здійснили заміри атмосферного повітря на межі зони впливу забруднення житлової забудови внаслідок пожежі.

Станом на 08:00 встановлено перевищення гранично допустимої концентрації вмісту деяких шкідливих речовин.

Фахівці рекомендують тернополянам, особливо дітям, утриматися від перебування на вулиці. Просять не відкривати вікна.

Нагадпємо: 

  • У ніч на 6 червня російські війська завдали удару по Тернополю. Внаслідок атаки постраждали промислові та інфраструктурні об’єкти, частина міста залишилася без електроенергії, водопостачання здійснюється з перебоями.

Тернопільракетний удар
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