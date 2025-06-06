Під час нічного удару по Києву загинули 3 рятувальників

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що у Києві під час ліквідації наслідків нічних ударів російських загарбників загинуло троє рятувальників ДСНС.

Джерело: Клименко у Telegram, ДСНС

Пряма мова: " У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікарі боряться за їхні життя".

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Деталі: За його словами, також 5 рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині. Усім надається медична допомога.

В ДСНС повідомили, що загинули пожежні-рятувальники Павло Єзгор, Данило Скадін, Андрій Ременний.

Дослівно ДСНС: "Росіяни забрали життя людей, які першими кинулися ліквідовувати наслідки страшного удару. Людей, які вийшли на звичайне чергування, як завжди – у бойовій готовності. Перед виходом на роботу вони поцілували та обійняли дружин і дітей… І більше не повернулися… У кожного з них були улюблена справа, бажання, плани на життя. Але ворог вирішив інакше".

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Що було раніше: В ніч на 6 червня столиця України зазнала чергової комбінованої атаки з боку Росії. Внаслідок падіння уламків та влучань пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену. Чотири людини загинули, 20 отримали поранення.