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Прокуратура показала наслідки нічного масованого удару по Києву

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 6 червня 2025, 10:21
Прокуратура показала наслідки нічного масованого удару по Києву
фото: Київська міська прокуратура

Внаслідок нічної масованої комбінованої атаки на Київ кількість постраждалих у столиці збільшилась до 22, серед загиблих – 3 рятувальників ДСНС.

Джерело: Київська міська прокуратура у Telegram

Дослівно: "За матеріалами слідства, 6 червня збройні сили рф здійснили масштабну повітряну атаку на столицю. Внаслідок атаки загинули троє рятувальників, постраждали 22 людини, серед яких 9 працівників ДСНС, працівник метрополітену, фахівці "Київгазу", а також мешканці пошкоджених будинків. Зокрема, 11-річна дівчинка отруїлася продуктами горіння".

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Деталі: Повідомляється, що у Соломʼянському районі столиці пошкоджено квартири на кількох поверхах 16-поверхового житлового будинку. Також пошкоджено магазини та торгівельний центр.

 

У Голосіївському районі Києва пошкоджено будівлю з гуманітарною допомогою, там виникла пожежа. Крім того, завдано шкоди гаражному кооперативу.

 

Також зафіксовано падіння уламків на відкритій території у Дарницькому, Деснянському, Голосіївському районах столиці - на дитячому майданчику, біля АЗС, коліях метрополітену та торгівельного центру. Внаслідок цього пошкоджено автомобілі.

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Триває ліквідація наслідків атаки ворога на Київ, на місцях працюють рятувальники та правоохоронці, які фіксують черговий військовий злочин.

 

Що було раніше: В ніч на 6 червня столиця України зазнала чергової комбінованої атаки з боку Росії. Внаслідок падіння уламків та влучань пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену. Тоді повідомлялось, що чотири людини загинули, 20 отримали поранення.

Київросійсько-українська війнабезпілотникиракетний удар
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