Прокуратура показала наслідки нічного масованого удару по Києву
Внаслідок нічної масованої комбінованої атаки на Київ кількість постраждалих у столиці збільшилась до 22, серед загиблих – 3 рятувальників ДСНС.
Джерело: Київська міська прокуратура у Telegram
Дослівно: "За матеріалами слідства, 6 червня збройні сили рф здійснили масштабну повітряну атаку на столицю. Внаслідок атаки загинули троє рятувальників, постраждали 22 людини, серед яких 9 працівників ДСНС, працівник метрополітену, фахівці "Київгазу", а також мешканці пошкоджених будинків. Зокрема, 11-річна дівчинка отруїлася продуктами горіння".
Деталі: Повідомляється, що у Соломʼянському районі столиці пошкоджено квартири на кількох поверхах 16-поверхового житлового будинку. Також пошкоджено магазини та торгівельний центр.
У Голосіївському районі Києва пошкоджено будівлю з гуманітарною допомогою, там виникла пожежа. Крім того, завдано шкоди гаражному кооперативу.
Також зафіксовано падіння уламків на відкритій території у Дарницькому, Деснянському, Голосіївському районах столиці - на дитячому майданчику, біля АЗС, коліях метрополітену та торгівельного центру. Внаслідок цього пошкоджено автомобілі.
Триває ліквідація наслідків атаки ворога на Київ, на місцях працюють рятувальники та правоохоронці, які фіксують черговий військовий злочин.
Що було раніше: В ніч на 6 червня столиця України зазнала чергової комбінованої атаки з боку Росії. Внаслідок падіння уламків та влучань пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену. Тоді повідомлялось, що чотири людини загинули, 20 отримали поранення.