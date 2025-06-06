Голова ДСНС Франківщини під виглядом навчань організував вирубку заповідника на 7 млн грн – правоохоронці
Колишнього керівника ДСНС в Івано-Франківській області викрили на схемі з незаконної вирубки лісу в заповіднику на 7,3 мільйонів гривень.
Джерела: Державне бюро розслідувань, Офіс генерального прокурора
Дослівно: "За даними слідства, у серпні 2023 року посадовець під виглядом проведення навчань із гасіння лісових пожеж залучив понад 100 підлеглих до незаконної вирубки зелених насаджень".
Деталі: Роботи проводилися на території загальнозоологічного заказника "Чорний ліс" площею 112,1 га поблизу села Нова Гута.
За даними джерела УП в правоохоронних органах, ім'я підозрюваного – Володимир Чернецький.
Через дії посадовця державі завдано збитків на суму 7 млн 300 тис. грн.
Колишньому начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області оголосили підозру за ч. 3 ст. 365 та ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України.
Йому загрожує до десяти років ув’язнення.
Передісторія:
- У травні працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру одному з начальників ТЦК в Івано-Франківській області, який вносив неправдиву інформацію до автоматизованої системи обліку задля фіктивного підвищення показників мобілізації.