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Голова ДСНС Франківщини під виглядом навчань організував вирубку заповідника на 7 млн грн – правоохоронці

Українська правдаП'ятниця, 6 червня 2025, 12:38
Голова ДСНС Франківщини під виглядом навчань організував вирубку заповідника на 7 млн грн – правоохоронці
ДБР

Колишнього керівника ДСНС в Івано-Франківській області викрили на схемі з незаконної вирубки лісу в заповіднику на 7,3 мільйонів гривень.

Джерела: Державне бюро розслідувань, Офіс генерального прокурора

Дослівно: "За даними слідства, у серпні 2023 року посадовець під виглядом проведення навчань із гасіння лісових пожеж залучив понад 100 підлеглих до незаконної вирубки зелених насаджень".

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Деталі: Роботи проводилися на території загальнозоологічного заказника "Чорний ліс" площею 112,1 га поблизу села Нова Гута.

За даними джерела УП в правоохоронних органах, ім'я підозрюваного – Володимир Чернецький. 

 

Через дії посадовця державі завдано збитків на суму 7 млн 300 тис. грн.

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Колишньому начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області оголосили підозру за ч. 3 ст. 365 та ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України.

Йому загрожує до десяти років ув’язнення.

 

Передісторія:

  • У травні працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру одному з начальників ТЦК в Івано-Франківській області, який вносив неправдиву інформацію до автоматизованої системи обліку задля фіктивного підвищення показників мобілізації.

Івано-Франківська областьДСНСДБРпрокуратура
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