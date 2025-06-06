Столична влада показала, як ремонтують пошкоджене обстрілами метро
У Києві тривають роботи з ліквідації наслідків нічного обстрілу, місцева влада показала, як і ремонтують пошкоджені колії та мережі метро.
Джерело: КМДА
Деталі: До робіт задіяно близько 70 фахівців різних служб КП "Київський метрополітен".
Також до роботи залучено 4 районних шляхово-експлуатаційних управлінь (ШЕУ) комунальної корпорації "Київавтодор". На місцях пошкоджень працюють 26 фахівців і 14 одиниць спецтехніки. Зокрема, навантажувачі та самоскиди, що прибирають уламки, пошкоджені елементи дорожнього покриття та благоустрою.
Дослівно: "Комунальні служби оперативно реагують на наслідки ворожих атак, аби якнайшвидше відновити безпечний проїзд і прохід дорогами столиці".
Що передувало: Внаслідок масованої нічної атаки РФ 6 червня у Києві на червоній гілці було пошкоджено колії метро та кабелі між станціями "Дарниця" – "Лівобережна".
Орієнтовний термін відновлення – доба.
Між станціями "Лісова" та "Арсенальна" організували дублюючий автобусний маршрут № 1М.