Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Столична влада показала, як ремонтують пошкоджене обстрілами метро

Валентина РоманенкоП'ятниця, 6 червня 2025, 12:54
Столична влада показала, як ремонтують пошкоджене обстрілами метро
фото КМДА

У Києві тривають роботи з ліквідації наслідків нічного обстрілу, місцева влада показала, як і ремонтують пошкоджені колії та мережі метро.

Джерело: КМДА

Деталі: До робіт задіяно близько 70 фахівців різних служб КП "Київський метрополітен".

Реклама:
 
фото кмда
 
фото кмда
 
фото кмда

Також до роботи залучено 4 районних шляхово-експлуатаційних управлінь (ШЕУ) комунальної корпорації "Київавтодор". На місцях пошкоджень працюють 26 фахівців і 14 одиниць спецтехніки. Зокрема, навантажувачі та самоскиди, що прибирають уламки, пошкоджені елементи дорожнього покриття та благоустрою.

Дослівно: "Комунальні служби оперативно реагують на наслідки ворожих атак, аби якнайшвидше відновити безпечний проїзд і прохід дорогами столиці".

Що передувало: Внаслідок масованої нічної атаки РФ 6 червня у Києві на червоній гілці було пошкоджено колії метро та кабелі між станціями "Дарниця" – "Лівобережна".

РЕКЛАМА:

Орієнтовний термін відновлення – доба.

Між станціями "Лісова" та "Арсенальна" організували дублюючий автобусний маршрут № 1М.

Київракетний ударметро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ФотоУ Луцьку дістали тіло загиблого з-під завалів багатоповерхівки
Колишніх топчиновників "Запоріжжяобленерго" оголосили в міжнародний розшук
Польща передумала купувати американські гелікоптери Black Hawk
Міноборони РФ заявило, що нічний удар – це помста Україні за "Павутину"
Politico: У Білому домі намагаються помирити Трампа з Маском
відеоЗбірна України з легкої атлетики потрапила під ракетний обстріл РФ
Усі новини...
Київ
Прокуратура показала наслідки нічного масованого удару по Києву
Частина киян залишилась без світла внаслідок нічної атаки
Під час нічного удару по Києву загинули 3 рятувальників
Останні новини
15:54
відеоПід пісню з весілля: ветеран, який втратив обидві ноги, вперше після поранення станцював із коханою
15:37
Трьом ексміністрам оборони України повідомлено про підозру у держзраді
15:28
ФотоУ Луцьку дістали тіло загиблого з-під завалів багатоповерхівки
15:25
Колишніх топчиновників "Запоріжжяобленерго" оголосили в міжнародний розшук
15:17
Україна знищила бомбардувальники, які готувалися бити по ній – розвідка Естонії
15:15
Tesla відновлюється після обвалу — Маск і Трамп йдуть на примирення
15:09
Нежить та температура у спеку: що варто знати про літню застуду
15:08
кіберспортУкраїнська команда відмовилася від престижного турніру, який спонсорує російський букмекер
15:05
Microsoft повернула собі статус найдорожчої компанії світу: в захваті від ШІ
15:01
Польща передумала купувати американські гелікоптери Black Hawk
Усі новини...
Реклама:
Реклама: