Столична влада показала, як ремонтують пошкоджене обстрілами метро

У Києві тривають роботи з ліквідації наслідків нічного обстрілу, місцева влада показала, як і ремонтують пошкоджені колії та мережі метро.

Джерело: КМДА

Деталі: До робіт задіяно близько 70 фахівців різних служб КП "Київський метрополітен".

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фото кмда

фото кмда

фото кмда

Також до роботи залучено 4 районних шляхово-експлуатаційних управлінь (ШЕУ) комунальної корпорації "Київавтодор". На місцях пошкоджень працюють 26 фахівців і 14 одиниць спецтехніки. Зокрема, навантажувачі та самоскиди, що прибирають уламки, пошкоджені елементи дорожнього покриття та благоустрою.

Дослівно: "Комунальні служби оперативно реагують на наслідки ворожих атак, аби якнайшвидше відновити безпечний проїзд і прохід дорогами столиці".

Що передувало: Внаслідок масованої нічної атаки РФ 6 червня у Києві на червоній гілці було пошкоджено колії метро та кабелі між станціями "Дарниця" – "Лівобережна".

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Орієнтовний термін відновлення – доба.

Між станціями "Лісова" та "Арсенальна" організували дублюючий автобусний маршрут № 1М.