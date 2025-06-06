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У Луцьку дістали тіло загиблого з-під завалів багатоповерхівки

Українська правдаП'ятниця, 6 червня 2025, 15:28
У Луцьку дістали тіло загиблого з-під завалів багатоповерхівки
ДСНС Волині

У Луцьку після нічної атаки Росії рятувальники деблокували тіло загиблого хлопця – під завалами 9-поверхівки, ймовірно, ще є люди.

Джерела: ДСНС України, МВС України, міський голова Луцька Ігор Поліщук

Дослівно з повідомлення Поліщука: "Станом на цю хвилину маємо одного загиблого від ворожого удару, молодого хлопця, якого рятувальники знайшли під завалами багатоповерхового будинку".

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Деталі: Кількість постраждалих внаслідок нічної російської атаки по Луцьку зросла до 27 людей.

Рятувальники проводять розбір конструкцій зруйнованого будинку.

Для розбору завалів у Луцьку на допомогу прибули рятувальники з Рівненщини. Залучена техніка комунальних підприємств та інших установ.

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Що цьому передувало:

ЛуцькВолинська областьракетний ударросійсько-українська війна
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