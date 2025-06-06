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Україна повідомила Єврокомісію про закінчення підготовки для приєднання до зони роумінгу ЄС

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникП'ятниця, 6 червня 2025, 18:11
Україна повідомила Єврокомісію про закінчення підготовки для приєднання до зони роумінгу ЄС
Фото - getty images

Європейська комісія 6 червня отримала фінальне офіційне повідомлення від України про завершення всіх необхідних законодавчих процедур для приєднання до зони Roam like at home – тобто зони роумінгу ЄС.

Джерело: про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда"

Деталі: Очікується, що незабаром подібне повідомлення надішле і Молдова. Обидві країни приєднаються до зони безроумінгового простору одночасно.

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За словами Джозвяка, Україна та Молдова стануть частиною зони роумінгу ЄС з 1 січня 2026 року. 

Зона роумінгу охоплює всі 27 країн Європейського Союзу, а також Норвегію, Ісландію та Ліхтенштейн. Вперше в історії її розширять на країни-кандидати на вступ до ЄС.

"Я розумію, що словом "історичний" сьогодні часто зловживають, але саме таким і є цей крок", – зазначив Джозвяк.

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Нагадаємо, 2 червня президент Володимир Зеленський підписав закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань електронних комунікацій" (реєстр. № 12150).

Далі Європейська комісія має ініціювати рішення про взаємне надання режиму внутрішнього ринку для роумінгу між ЄС та Україною, що фактично означатиме повноцінне приєднання до політики "Роумінг як вдома" – Roam Like At Home.

Із приєднанням України до цієї політики українці зможуть користуватися послугами роумінгу за ціною домашнього тарифу, подорожуючи до країн ЄС. При цьому вартість тарифів чи умови не відрізнятимуться залежно від країни перебування в ЄС.

Нині мільйони українців у ЄС спілкуються з рідними в Україні без переплат завдяки домовленості операторів у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії і виїздом значної кількості українців до країн Європи.

Цей режим діє на тимчасовій основі з початку активної фази війни і востаннє був продовжений у липні 2024 року на один рік.

ЄСроумінг
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