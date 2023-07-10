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Безкоштовний роумінг для українців у ЄС продовжили ще на рік

"Європейська правда"Понеділок, 10 липня 2023, 18:44

22 мобільні оператори в Європейському Союзі та сім – в Україні погодили продовження ще на 12 місяців угоди про скасування роумінгової плати для громадян України, аби ті могли залишатись на зв’язку з рідними.

Як пише "Європейська правда", про це в понеділок повідомила Європейська комісія

Єврокомісія стверджує, що сприяла домовленості між європейськими та українськими операторами про продовження угоди "з метою взаємного зниження тарифів, які вони повинні підтримувати для здійснення транскордонних дзвінків".

Доступні дзвінки дозволяють українцям, які шукають притулку в Європі, перебувати на зв’язку з рідними й друзями в Україні та навпаки.

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Орган європейських регуляторів електронних комунікацій BEREC засвідчив ефективність домовленості між операторами в ЄС та Україні, оскільки вона дозволила надавати доступні послуги транскордонних дзвінків.

Паралельно Єврокомісія готується до інтеграції України в роумінговий простір ЄС й нагадала, що у квітні 2023 року Комітет асоціації Україна-ЄС ухвалив її пропозицію про приєднання України до правил ЄС щодо роумінгу.

"Наступним кроком для України є повне приведення свого законодавства у відповідність до законодавства ЄС, а потім ухвалення остаточного рішення Радою Європейського Союзу", – підсумовує виконавчий орган Євросоюзу.

ВІДЕО ДНЯ

Нині мільйони українців у ЄС спілкуються з рідними в Україні без переплат завдяки домовленості операторів у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії і виїздом значної кількості українців до країн Європи.

У вересні 2022 року глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.

Теми: роумінгЄСУкраїна
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