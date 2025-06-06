На Херсонщині росіяни скинули вибухівку на автомобіль і тракториста

Російські війська атакували з безпілотника цивільний автомобіль поблизу населеного пункту Зимівник Херсонської області, в результаті чого постраждала 61-річна жінка. Також вони атакували з безпілотника тракториста.

Джерело: повідомлення Херсонської ОВА

Дослівно: "Близько 17:00 російська окупаційна армія атакувала з безпілотника автомобіль поблизу Зимівника. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 61-річна жінка. В неї — вибухова травма, контузія та садна на обличчі".

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Деталі: Потерпілій надали потерпілій необхідну допомогу і лікування вона проходитиме амбулаторно.

Також в ОВА повідомили, що окупанти скинули вибухівку з БпЛА на 20-річного тракториста, який працював у полі поблизу Урожайного, внаслідок чого чоловік отримав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення ноги. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

До херсонської лікарні 6 червня також звернулась 53-річна херсонка, яка постраждала внаслідок підриву на міні. Її авто наїхало на міну типу "пелюстка" у Дніпровському районі. Потерпіла дістала мінно-вибухову травму, контузію та втрату слуху.

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