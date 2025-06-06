У Чернігові деблокували тіло з-під завалів підприємства, яке атакувала РФ
П'ятниця, 6 червня 2025, 20:16
Рятувальники деблокували з-під завалів тіло на території промислового підприємства, яке вночі 6 червня атакувала російська армія.
Джерело: ДСНС України
Дослівно: "Рятувальники деблокували з-під завалів тіло на території промислового підприємства. Пошуково-рятувальні роботи тривають".
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Що передувало:
Уночі 6 червня російські війська завдали комбінованого удару по Чернігову. Застосували дрони-камікадзе "Герань-2", балістичну ракету "Іскандер-М" та крилату ракету. Внаслідок обстрілу постраждало чотири людини, пошкоджено житлову інфраструктуру, повідомляли, що під завалами можуть бути люди