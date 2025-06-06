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В "Укрзалізниці" анонсували посилення контрольних заходів через можливі диверсії

Тетяна ОлійникП'ятниця, 6 червня 2025, 23:49
В Укрзалізниці анонсували посилення контрольних заходів через можливі диверсії
Фото з Facebook Перцовського

В "Укрзалізниці" анонсують посилення контрольних заходів на вокзалах та ймовірні затримки потягів через потенційні загрози.

Джерело: голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський

Пряма мова: "Зараз ворог активізувався особливо підступно: ми один за одним знаходимо на наших коліях спеціальні пристрої, сконструйовані так, щоб потяги зійшли з рейок.

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Останні приклади: тиждень тому машиністи Поляков та помічник Кулешов рухались з особливою пильністю і встигли екстренно зупинитись буквально за 50 м, запобігши наїзду.

Після того за 2 дні бригада машиніста Ткача, помічника Кравченка – на сусідньому непарному перегоні виявила аналогічний пристрій, тут же повідомила станцію, перекрили рух. Поруч із пристроєм знайшли засоби фотофіксації".

Деталі: Перцовський додав, що завдяки пильності залізничників досі вдавалось уникали складних наслідків, а такі випадки відзначаються та преміюються.

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Пряма мова: "Українці пишаються вчасністю Укрзалізниці, особливо в порівнянні із європейськими операторами, але принагідно перепрошую – через заходи, що вживаються – десь ми будемо їхати повільніше, десь затримаємось на додатковий контроль – просимо вибачення за це заздалегідь!"

Деталі: Пасажирів закликали бути пильними на вокзалах та в потягах, прибувати завчасно на вокзали, адже будуть посилені контрольні заходи.

Що передувало: 

У ніч на 1 червня у російській Брянській області сталося обвалення моста з автомобілями, імовірно, в цей час під мостом проїжджав пасажирський потяг, внаслідок аварії 7 загиблих та близько 70 постраждалих.

Укрзалізниця
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