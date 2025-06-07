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У Чернігові деблокували з-під завалів тіла двох працівників підприємства, яке атакувала РФ

Тетяна Олійник, Іван Д'яконовСубота, 7 червня 2025, 00:10
У Чернігові деблокували з-під завалів тіла двох працівників підприємства, яке атакувала РФ
Фото - дснс чернігівщини

У Чернігові рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох загиблих на території промислового підприємства, яке вночі 6 червня атакувала російська армія.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "Рятувальники деблокували з-під завалів тіло на території промислового підприємства".

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Оновлено: О 22:16 ДСНС повідомила про завершення аварійно-рятувальних робіт. З-під завалів деблокували тіло другого загиблого.

Що передувало: 

  • Уночі 6 червня російські війська завдали комбінованого удару по Чернігову. Застосували дрони-камікадзе "Герань-2", балістичну ракету "Іскандер-М" та крилату ракету. Внаслідок обстрілу постраждало чотири людини, пошкоджено житлову інфраструктуру, повідомляли, що під завалами можуть бути люди

Чернігівракетний удар
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