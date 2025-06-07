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Доки не будуть виконані вимоги Путіна, Росія не дасть ЗСУ "перепочити" – МЗС РФ

Іван Д'яконовСубота, 7 червня 2025, 04:40
Доки не будуть виконані вимоги Путіна, Росія не дасть ЗСУ перепочити – МЗС РФ
Володимир Путін. Фото: Getty Images

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що без "усунення першопричин конфлікту" Москва не дозволить Силам оборони України "скористатися паузою для перепочинку та перегрупування сил". 

Джерело: Рябков в інтервʼю російському державному пропагандистському агентству "ТАСС"

Деталі: Рябков наголосив, що повернення Дональда Трампа до Білого дому стало для Росії "приводом для обережного оптимізму" у питанні нормалізації відносин зі США.

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За словами Рябкова, російський правитель Володимир Путін під час телефонних розмов із Трампом нібито "підтвердив базову настанову щодо необхідності усунення першопричин конфлікту в рамках політико-дипломатичних зусиль".

Рябков зазначив, що у разі невиконання кремлівських умов Росія діятиме так, щоб не дати Силам оборони України скористатися "будь-якою паузою для перепочинку та перегрупування сил". 

За словами російського дипломата, позиція Кремля добре відома Вашингтону, і погрози санкціями її не змінять.

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"Дивно, що гарячі голови, які втратили залишки здорового глузду в Сенаті США, не зважають на цю реальність. Продовжимо зусилля для досягнення цілей СВО. Таким чином, рішення і вибір – за Вашингтоном, за Трампом", – підсумував Рябков.

Передісторія: 

  • 3 червня заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що метою "мирних переговорів" з Україною у Стамбулі насправді є "забезпечення швидкої та повної перемоги Росії", а не досягнення "компромісного миру".

Росіяросійсько-українська війна
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