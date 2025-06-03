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Медведєв зізнався, що переговори в Стамбулі Росії потрібні не для миру, а для "повної перемоги"

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоВівторок, 3 червня 2025, 12:06
Медведєв зізнався, що переговори в Стамбулі Росії потрібні не для миру, а для повної перемоги
Дмитро Медведєв. фото ТАСС

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що метою "мирних переговорів" з Україною у Стамбулі насправді є "забезпечення швидкої та повної перемоги Росії".

Джерело: Медведєв у Telegram, цитує "Європейська правда"

Деталі: Російський політик заявив, що переговори в Стамбулі потрібні "не для компромісного миру" на "вигаданих нереальних умовах".

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За його словами, вони потрібні для "якнайшвидшої перемоги" Росії.

"У цьому сенс російського меморандуму, який вчора був опублікований", – додав він.

Передісторія:

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Росіявійнапереговори
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