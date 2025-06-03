Медведєв зізнався, що переговори в Стамбулі Росії потрібні не для миру, а для "повної перемоги"
Вівторок, 3 червня 2025, 12:06
Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що метою "мирних переговорів" з Україною у Стамбулі насправді є "забезпечення швидкої та повної перемоги Росії".
Джерело: Медведєв у Telegram, цитує "Європейська правда"
Деталі: Російський політик заявив, що переговори в Стамбулі потрібні "не для компромісного миру" на "вигаданих нереальних умовах".
Реклама:
За його словами, вони потрібні для "якнайшвидшої перемоги" Росії.
"У цьому сенс російського меморандуму, який вчора був опублікований", – додав він.
Передісторія:
РЕКЛАМА:
- Зустріч між делегаціями України та РФ, яка тривала трохи більше години, стала другою із 16 травня.
- За підсумками зустрічі сторони змогли досягти домовленості про чергові обміни окремих категорій військових, також Київ передав список із кількох сотень викрадених Росією українських дітей.
- У російській делегації заявили, що пропонують Києву тимчасове припинення вогню і лише на окремих ділянках фронту.