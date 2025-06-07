ССО в Курській області знищили групу росіян, які прямували на Сумщину

Оператори 6-го полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій знищили групу противника та полонили одного ворожого військовослужбовця на Курському напрямку біля державного кордону України.

Джерело: ССО

Деталі: Зазначається, що шестеро рейнджерів здійснили наліт на групу противника, яка намагалася штурмувати позиції Сил оборони в Сумській області.

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Воїни ССО наголошують, що запропонували ворожим військам здатися, гарантуючи їм збереження життя, медичну допомогу, а також їжу та воду.

Після відмови рейнджери знищили чотирьох ворогів, ще одного змусили здатися в полон.

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Нагадаємо: Російська армія продовжує тиснути малими піхотними групами у Сумській області, розширюючи територію для заходу своїх військ, повідомляли раніше у ДПСУ.