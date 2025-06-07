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Повітряні сили показали, як палає знищений Су-35 ворога

Валентина РоманенкоСубота, 7 червня 2025, 11:55
Повітряні сили показали, як палає знищений Су-35 ворога
скриншот

Повітряні сили оприлюднили відео зі знищеним 7 червня на Курському напрямку російським винищувачем Су-35.

Джерело: ПС ЗСУ в соцмережах

Деталі: На відео видно, як палає ворожий літак.

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Вказано також, що в профільному ТГ-каналі росіяни підтвердили втрату винищувача, хоча стверджують, що екіпажу вдалося вижити.

Що передувало: У суботу внаслідок успішної операції Повітряних сил на Курському напрямку було збито російський винищувач Су-35.

Курська область авіаПовітряні сили ЗСУ
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