Повітряні сили показали, як палає знищений Су-35 ворога
Субота, 7 червня 2025, 11:55
Повітряні сили оприлюднили відео зі знищеним 7 червня на Курському напрямку російським винищувачем Су-35.
Джерело: ПС ЗСУ в соцмережах
Деталі: На відео видно, як палає ворожий літак.
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Вказано також, що в профільному ТГ-каналі росіяни підтвердили втрату винищувача, хоча стверджують, що екіпажу вдалося вижити.
Що передувало: У суботу внаслідок успішної операції Повітряних сил на Курському напрямку було збито російський винищувач Су-35.