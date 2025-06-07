Над Росією збили винищувач Су-35
Субота, 7 червня 2025, 11:11
У суботу вранці, 7 червня, внаслідок успішної операції Повітряних сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Інших подробиць щодо збитої "Сушки" Повітряні сили не надають.
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Оновлено: Пізніше Повітряні сили опублікували відео об'єктивного контролю, зняте з безпілотника, на якому видно, як палає знищений літак противника.
Нагадаємо:
- 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", у результаті якої були уражені літаки стратегічної авіації на 4-х російських аеродромах.
- Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що загалом йдеться про "ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ".