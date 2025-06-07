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Над Росією збили винищувач Су-35

Роман Петренко, Валентина РоманенкоСубота, 7 червня 2025, 11:11
Над Росією збили винищувач Су-35
су-35, фото: ТАСС

У суботу вранці, 7 червня, внаслідок успішної операції Повітряних сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Інших подробиць щодо збитої "Сушки" Повітряні сили не надають.

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Оновлено: Пізніше Повітряні сили опублікували відео об'єктивного контролю, зняте з безпілотника, на якому видно, як палає знищений літак противника.

Нагадаємо: 

Курська область Повітряні сили ЗСУавіа
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