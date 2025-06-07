Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Обстріл Харкова: під завалами будівлі підприємства шукають 6 працівників

Ольга Кацімон, Роман ПетренкоСубота, 7 червня 2025, 13:51
Обстріл Харкова: під завалами будівлі підприємства шукають 6 працівників
Харківська обласна прокуратура

У Харкові внаслідок нічного удару РФ по підприємству під завалами можуть перебувати щонайменше шість працівників. Зв’язок із ними наразі відсутній.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: На місці триває пошуково-рятувальна операція, щоб якомога швидше дістатися до ймовірно заблокованих людей.

Реклама:

Дослівно: "За оперативною інформацією, на території підприємства в Київському районі, яке сьогодні зазнало ворожого удару, ймовірно, заблоковано шістьох  працівників. Зв’язок із ними відсутній".

Що цьому передувало:

  • У ніч на 7 червня російські війська завдали масованого удару по Харкову з використанням дронів-камікадзе, керованих авіабомб та ракет. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще 17 отримали поранення, серед них – двоє дітей.

Харківракетний ударросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ОновленоРосія заявила про зрив обміну полоненими через Україну, Коордштаб спростував
оновленоУ морі в Затоці двоє людей загинули, підірвавшись на міні
Обстріл Харкова: під завалами будівлі підприємства шукають 6 працівників
відеоССО в Курській області знищили групу росіян, які прямували на Сумщину
Над Росією збили винищувач Су-35
Зеленський про операцію "Павутина": Я хотів використовувати лише нашу зброю
Усі новини...
За ранок на Донеччині загинули ще троє цивільних
Ігнат: Потрібно готуватися до збільшення кількості дронів РФ під час атак
Трамп ще не вирішив, чи застосує "дуже сильні" санкції проти Росії
Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на $25,5 млн
Останні новини
16:48
У МЗС відреагували на вбивство у Бельгії дружини та доньки українського військового
16:36
Прем'єр Фінляндії: Cанкції потрібні зараз, щоб всадити Путіна за стіл перемовин
16:22
відеоОперація "Павутина": СБУ показала шлях FPV-дрона від вильоту до ураження літака
16:21
У Києві через загрозу теракту перенесли захід "КиївПрайду"
16:13
ХІТ здолав "Аврору" в першому матчі фінальної серії футзальної Екстра-ліги
16:10
НБУ оштрафував "НоваПей" на 90 мільйонів
15:58
Оновлено, фотоУ Дніпрі підірвали авто прокурора, СБУ затримала агентів Росії
15:51
Удари по Харкову: кількість поранених зросла до 22, серед них немовля та підліток
15:39
У Японії заявили про прогрес в переговорах з США щодо мит
15:25
колонкаРомен Барде vs Тібо Піно. Хто був головною французькою надією велоспорту покоління?
Усі новини...
Реклама:
Реклама: