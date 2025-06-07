Обстріл Харкова: під завалами будівлі підприємства шукають 6 працівників

У Харкові внаслідок нічного удару РФ по підприємству під завалами можуть перебувати щонайменше шість працівників. Зв’язок із ними наразі відсутній.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: На місці триває пошуково-рятувальна операція, щоб якомога швидше дістатися до ймовірно заблокованих людей.

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Дослівно: "За оперативною інформацією, на території підприємства в Київському районі, яке сьогодні зазнало ворожого удару, ймовірно, заблоковано шістьох працівників. Зв’язок із ними відсутній".

Що цьому передувало: