Обстріл Харкова: під завалами будівлі підприємства шукають 6 працівників
Субота, 7 червня 2025, 13:51
У Харкові внаслідок нічного удару РФ по підприємству під завалами можуть перебувати щонайменше шість працівників. Зв’язок із ними наразі відсутній.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Деталі: На місці триває пошуково-рятувальна операція, щоб якомога швидше дістатися до ймовірно заблокованих людей.
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Дослівно: "За оперативною інформацією, на території підприємства в Київському районі, яке сьогодні зазнало ворожого удару, ймовірно, заблоковано шістьох працівників. Зв’язок із ними відсутній".
Що цьому передувало:
- У ніч на 7 червня російські війська завдали масованого удару по Харкову з використанням дронів-камікадзе, керованих авіабомб та ракет. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще 17 отримали поранення, серед них – двоє дітей.