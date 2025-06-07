За ранок на Донеччині загинули ще троє цивільних

Через російські обстріли лише за ранок 7 червня три людини загинули внаслідок російських обстрілів Донеччини.

Джерело: Донецька ОВА

Деталі: Влада зазначає, що у Яблунівці Іллінівської громади росіяни вбили двох людей і пошкодили 2 будинки.

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Ще 1 загибла — у Костянтинівці.

Поранення отримав житель Покровська — там FPV-дроном пошкоджено господарчу споруду.

Окрім того, зазначається, що вдалося встановити інформацію про загиблу напередодні жительку Рубців Лиманської громади.

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Нагадаємо: За 6 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини, у Покровську і Мирнограді, а також 9 поранили.