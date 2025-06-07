За ранок на Донеччині загинули ще троє цивільних
Субота, 7 червня 2025, 14:40
Через російські обстріли лише за ранок 7 червня три людини загинули внаслідок російських обстрілів Донеччини.
Джерело: Донецька ОВА
Деталі: Влада зазначає, що у Яблунівці Іллінівської громади росіяни вбили двох людей і пошкодили 2 будинки.
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Ще 1 загибла — у Костянтинівці.
Поранення отримав житель Покровська — там FPV-дроном пошкоджено господарчу споруду.
Окрім того, зазначається, що вдалося встановити інформацію про загиблу напередодні жительку Рубців Лиманської громади.
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Нагадаємо: За 6 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини, у Покровську і Мирнограді, а також 9 поранили.