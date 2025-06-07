Удари по Харкову: кількість поранених зросла до 22, серед них немовля та підліток
Субота, 7 червня 2025, 15:51
Унаслідок нічного російського удару по Харкову нарахували, окрім трьох загиблих, 22 поранених, серед них немовля 1,5 місяці.
Джерело: очільник МВС Ігор Клименко
Пряма мова Клименка: "Загинуло троє людей. Один із загиблих — 32-річний чоловік. Ще два тіла потребують ідентифікації. Попередньо, це жінки 59 та 86 років.
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Поранено 22 людини. Серед них — 14-річна дівчинка та немовля, якому лише півтора місяця. Також серед постраждалих є рятувальник, який отримав травму під час ліквідації наслідків обстрілу".
Деталі: Точні дані про загиблих будуть відомі після проведення експертизи.
Нагадаємо: У ніч на 7 червня російські війська завдали масованого удару по Харкову з використанням дронів-камікадзе, керованих авіабомб та ракет.
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