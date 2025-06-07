У Дніпрі підірвали авто прокурора, СБУ затримала агентів Росії

Правоохоронці по гарячих слідах викрили та затримали двох агентів російських спецслужб, які 6 червня підірвали автомобіль працівника прокуратури у Дніпрі.

Джерела: повідомлення Служби безпеки України, Офісу генпрокурора, Національної поліції

Деталі: Агентами виявилися двоє чоловіків, 30 та 50 років, яких Росія завербувала через Телеграм-канали із пошуку "легких грошей".

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Вони спочатку відстежували маршрути потенційної жертви. Потім заклали саморобний вибуховий пристрій у визначеному місці поблизу автомобіля прокурора в одному з районів Дніпра.

Згодом активували вибухівку і встановили поблизу місця теракту пристрій дистанційного спостереження та керування. Водій почув підозрілий звук та встиг вибігти із транспорту.

Правоохоронці виявили мобільний телефон, за допомогою якого здійснювалося дистанційне керування підривом та його відеозапис.

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Дослівно: "Встановлено, що вони причетні до підриву саморобного вибухового пристрою під автівкою одного зі співробітників місцевої прокуратури. Унаслідок цього злочину правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження, а його транспортний засіб повністю знищено".

Деталі: За даними медиків, життю прокурора нічого не загрожує.

Для розкриття злочину були опрацьовані камери відеоспостереження та встановлений маршрут руху зловмисників.

Наразі обидва затриманих співпрацюють зі слідством і дають свідчення. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України - терористичний акт, вчинений групою осіб.

Затриманим загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Передісторія: