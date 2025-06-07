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Російська ІПСО і тиск: росіяни зняли відео з рефрижераторами не на місці обміну – Юсов

Валентина РоманенкоСубота, 7 червня 2025, 16:53
Російська ІПСО і тиск: росіяни зняли відео з рефрижераторами не на місці обміну – Юсов
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Відео російських пропагандистів про те, що РФ нібито доставила першу партію тіл загиблих українців для обміну, відзняте не на місці, де відбуваються обміни.

Джерело: заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Оприлюднене ворогом відео відзнято сьогодні на території Росії, не на місці і не в районі обміну.

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Відео носить відверто пропагандистський характер і є частиною підготовленої дезінформаційної кампанії та ІПСО російських спецслужб з метою дискредитації України та тиску на переговорну групу в ході підготовки майбутнього обміну та репатріаційних заходів.

Насправді терміни початку репатріаційних заходів були погоджені ще у вівторок із уповноваженими представниками Міністерства оборони держави-агресора і мають розпочатися за планом наступого тижня. Все те, що відбується сьогодні, – чергові вистави ворожих спецслужб.

Попри такі відкриті провокації, підготовка до обміну триває, найближчим часом чекаємо на результат".

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Що передувало: Російські ЗМІ оприлюднили відео із заявою керівника російської переговорної групи Володимира Мединського, який стверджував, що перша партія із 1212 тіл полеглих уже доставлена до району обміну в рефрижераторах. Відео з рефрижераторами пізніше з’явилося в ТГ-каналах кремлівської пропаганди. Російська сторона звинуватила Україну у "неочікуваному" перенесенні обміну та передачі тіл на невизначений термін. Мовляв, делегація РФ перебуває біля кордону з Україною, а українська делегація не прибула до місця обміну.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими наголосив, що заяви російської сторони буцімто Україна перенесла обмін полоненими, що були заплановані на вихідні, та щодо репатріації тіл не відповідають дійсності.

У Коордштабі зазначили, Україна передала списки на обмін. Натомість Росія надала списки, що не відповідали домовленостям. Далі Україна надала коментарі та очікує наступного кроку від російської сторони.

обмінРосіядезінформація
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