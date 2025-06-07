Росія заявила про зрив обміну полоненими через Україну, Коордштаб спростував
Заяви російської сторони буцімто Україна перенесла обмін полоненими, що були заплановані на вихідні, та щодо репатріації тіл не відповідають дійсності.
Джерела: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Міноборони України, заява керівника російської переговорної групи Володимира Мединського
Деталі: У Координаційному штабі наголосили, Україна передала списки на обмін. Натомість Росія надала списки, що не відповідали домовленостям. Далі Україна надала коментарі та очікує наступного кроку від російської сторони.
Дослівно: "Щодо репатріації тіл – справді була досягнута домовленість. Дата – не була узгоджена. Натомість замість послідовного виконання домовленого алгоритму, російська сторона вдалася до односторонніх дій, які не були погоджені в рамках спільного процесу".
Деталі: У Міноборони України закликали Росію не створювати штучних перепон і не робити брехливих заяв. Також підкреслили, що українська сторона зіштовхнулась з черговими спробами "переграти" домовленості постфактум.
Раніше Мединський заявив, що Україна нібито перенесла обмін полоненими. За його словами, перша партія із 1212 тіл уже доставлена до району обміну в рефрижераторах. Також передано список з 640 українських військовополонених, які підпадають під узгоджені категорії.
Російська сторона звинувачує Україну у "неочікуваному" перенесенні обміну та передачі тіл на невизначений термін. За заявою РФ, українська делегація не прибула до місця обміну.
Що цьому передувало:
- Напередодні, 6 червня, Росія поширила фейк про нібито початок репатріаційних заходів, а потім заявила нібито "Україна відмовилася забирати тіла своїх громадян". Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими наголошував, що РФ спекулює на чутливій темі, а підготовка до обміну триває.
- На перемовинах у Стамбулі 2 червня Україна та РФ домовились про повернення "6000 на 6000" тіл загиблих солдатів. Українська та російська делегації домовились також про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців віком від 18 до 25 років.
- Президент Зеленський заявляв, що на вихідних планується два етапи обміну військовополоненими та звільнення 500 українських військових.