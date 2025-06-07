Троє людей поранено на Харківщині внаслідок удару російського дрона

У Чугуївському районі Харківської області внаслідок атаки російського безпілотника постраждали троє мирних жителів.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Інцидент стався у неділю, 7 червня, близько 13:00 у селищі Старий Салтів.

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За попередніми даними слідства, дрон-камікадзе "Ланцет" влучив у землю між магазином і церквою, пошкоджено декілька автомобілів.

Унаслідок вибуху поранення отримали дві жінки віком 46 і 52 років та один чоловік. Постраждалих доставлено до лікарні.

Прокуратура кваліфікує інцидент як воєнний злочин за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування, прокурори та слідчі поліції документують злочини, вчинені російськими військовими.

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