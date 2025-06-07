Троє людей поранено на Харківщині внаслідок удару російського дрона
Субота, 7 червня 2025, 16:57
У Чугуївському районі Харківської області внаслідок атаки російського безпілотника постраждали троє мирних жителів.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Деталі: Інцидент стався у неділю, 7 червня, близько 13:00 у селищі Старий Салтів.
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За попередніми даними слідства, дрон-камікадзе "Ланцет" влучив у землю між магазином і церквою, пошкоджено декілька автомобілів.
Унаслідок вибуху поранення отримали дві жінки віком 46 і 52 років та один чоловік. Постраждалих доставлено до лікарні.
Прокуратура кваліфікує інцидент як воєнний злочин за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування, прокурори та слідчі поліції документують злочини, вчинені російськими військовими.
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Передісторія:
- Унаслідок нічного російського удару по Харкову 7 червня троє людей загинули, 22 поранених, серед них немовля 1,5 місяці.