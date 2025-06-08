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У Києві розібрали будівельні конструкції на місці удару Росії – ДСНС

Ольга Глущенко Неділя, 8 червня 2025, 00:24
У Києві розібрали будівельні конструкції на місці удару Росії – ДСНС
фото: ДСНС

У Солом'янському районі столиці рятувальники розібрали будівельні конструкції після масованої атаки РФ вночі 6 червня.

Джерело: ГУ ДСНС України в м. Києві

Деталі: У вечірньому дописі 7 червня надзвичайники зазначили, що в "Солом'янському районі Києва аварійно-відновлювальні роботи призупинено".

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Дослівно: "Проведено розбір конструкцій будівлі. З початку робіт вивезено 1920 тонн сміття та будівельних конструкцій".

 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС

Деталі: Також у ГУ ДСНС Києва повідомили, що всього до ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучали 134 рятувальники та 50 одиниць техніки.

Подальші роботи відновлять у неділю, – додали у повідомленні.

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Нагадаємо: В ніч на 6 червня столиця України зазнала чергової комбінованої атаки з боку Росії. Внаслідок падіння уламків та влучань пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену. Чотири людини загинули, 20 отримали поранення.

Київросійсько-українська війнаДСНС
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