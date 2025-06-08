У російський хімкомбінат "Азот" влучив дрон, виникла пожежа
У хімкомбінат "Азот" у Новомосковську Тульської області РФ влучив дрон, виникла пожежа.
Джерело: Astra, інші російські пабліки, губернатор Тульської області Дмитро Міляєв
Деталі: Повідомляється, нібито щонайменше п'ять вибухів прогриміли в Новомосковську.
У пабліках додають, нібито місцеві жителі чули від п'яти до восьми вибухів.
Місцеві телеграм-канали пишуть, що один з безпілотників влучив у хімкомбінат "Азот". Інформація уточнюється.
Довідково: Як зазначено на сайті підприємства, "Новомосковська акціонерна компанія "Азот" є найбільшим вітчизняним виробником аміаку та азотних добрив, а також одним з провідних у галузі за видами та кількістю виробленої продукції.
Підприємство випускає мінеральні добрива, аміак, органічні пластмаси та смоли, хлор, каустичну соду, хлористий кальцій, концентровану та особливої чистоти азотну кислоту, аргон, метанол.
Оновлено: Пізніше росЗМІ та пабліки повідомили про 12 вибухів у Новомосковську.
Міляєв підтвердив інформацію про влучання БпЛА в "Азот" і пожежу, яку, за його словами, нібито було ліквідовано.
Що передувало: Раніше хімкомбінат "Азот" дрони атакували у ніч на 24 травня.