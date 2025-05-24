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Дрони атакували російський хімкомбінат "Азот" - росЗМІ

Роман ПетренкоСубота, 24 травня 2025, 12:21
Дрони атакували російський хімкомбінат Азот - росЗМІ
фото: astra

Хімкомбінат "Азот" у ніч на 24 травня атаковано в Новомосковську Тульської області, пишуть російські ЗМІ.

Джерело: Astra, "Медуза"

Деталі: Повідомляють, що на АТ "Новомосковська акціонерна компанія "Азот" (НАК АЗОТ) виникла пожежа внаслідок атаки безпілотників вранці 24 травня.

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Також про це свідчать кадри з місця - на одному зі знімків зафіксовано задимлення в районі підприємства. ASTRA геолокувала кадри - фото (скріншот із відео) зроблено на ділянці дороги, що веде від траси М-4 до Новомосковська, в районі селища Мошок. Місце зйомки розташоване приблизно за 4 кілометри від заводу.

Губернатор області повідомив, що на підприємстві, яке атакував безпілотник, знайшли пошкоджену ємність із кислотою.

Проби показали, нібито перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі відсутнє.

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Загалом у Росії за ніч відзвітували про майже сотню збитих безпілотників.

Довідка: Як ідеться на сайті підприємства, "Новомосковська акціонерна компанія "Азот" є найбільшим вітчизняним виробником аміаку та азотних добрив, а також одним із провідних у галузі за видами та кількістю виробленої продукції.

Підприємство випускає мінеральні добрива, аміак, органічні пластмаси та смоли, хлор, каустичну соду, хлористий кальцій, концентровану та особливої чистоти азотну кислоту, аргон, метанол".

Росіябезпілотники
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