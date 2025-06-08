Трамп пригрозив Маску "дуже серйозними наслідками" в разі фінансування демократів

Президент США Дональд Трамп пригрозив мільярдеру Ілону Маску "дуже серйозними наслідками", якщо той фінансуватиме кандидатів від Демократичної партії.

Джерело: Трамп в інтерв’ю NBC News, цитують CNN та "Укрінформ"

Пряма мова Трампа: "Якщо він (Маск – ред.) це зробить – йому доведеться за це відповідати".

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Деталі: Трамп додав, Маск зіштовхнеться "з дуже серйозними наслідками, якщо він це зробить".

Також президент США зазначив, що вважає розірваними стосунки з Маском, і не має наміру їх відновлювати.

За словами президента США, конфлікт між ним і Маском тільки згуртував республіканців: "Республіканська партія ще ніколи не була настільки єдиною. Ніколи. Насправді вона більш єдина, ніж була три дні тому".

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Трамп також звинуватив Маска в неповазі до президентської посади.

Пряма мова Трампа: "Я вважаю це дуже поганою річчю, тому що він дуже зневажливо поводиться. Не можна зневажати посаду президента", – зауважив глава Білого дому.

Деталі: Крім того, він заперечив, що критика з боку Маска ставить під загрозу ухвалення бюджету.

На переконання Трампа, документ під назвою "Один великий, прекрасний закон" буде ухвалений у Сенаті до 4 липня.

Трамп додав, що конфлікт з Маском привернув додаткову увагу до бюджетної ініціативи, яку він просуває.

"Думаю, що насправді Ілон підкреслив сильні сторони законопроєкту, тому що люди, які раніше не приділяли йому особливої уваги, почали звертати на нього увагу і побачили, наскільки він хороший", – пояснив глава Білого дому.

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Що передувало: